Westfalen-Blatt: Kommentar zu bezahlbarem Wohnraum

Explodierende Mieten, schwindelerregend hohe

Immobilienpreise: Die eigenen vier Wände – ob zur Miete oder zum Kauf

– werden für immer mehr Menschen zum Luxusgut. Die Kosten für das

Zuhause steigen vielerorts deutlich schneller als die Löhne. Immer

öfter müssen Menschen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für

die Miete ausgeben – und reißen damit die von Experten definierte

kritische Grenze. Weil dann zu wenig Geld zum Leben bleibt. Die

Wohnungsnot vor allem in vielen Großstädten hat eine Spirale in Gang

gesetzt, die dem Normalverdiener längst Kopfzerbrechen und

Zukunftsängste bereitet. Das zeigen auch die Demonstrationen gegen

den »Mietenwahnsinn«. Die Proteste haben angedeutet, welchen

Zündstoff das Thema birgt. Es hat die Wucht, gesellschaftlicher

Sprengstoff zu sein. Nicht von ungefähr sprechen auch immer mehr

Politiker mit Blick auf bezahlbaren Wohnraum von der sozialen Frage

unserer Zeit. Es helfen aber keine leeren Worte mehr. Es müssen Taten

her. Gefordert ist vor allem die Politik – auf allen Ebenen. Sie ist

es auch, die mit Entscheidungen der Vergangenheit die Situation erst

so bedrohlich hat werden lassen. Längst rächt sich, dass kommunale

Wohnungsbestände privatisiert wurden. Viele klamme Städte haben für

den schnellen Euro langfristig den Einfluss auf ihren Wohnungsmarkt

verloren. Das kommt vor allem Niedrigverdiener teuer zu stehen. Eine

Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für Städte mit

mehr als 500.000 Einwohnern zeigt: Die Mieten bei kommunalen

Wohnungen blieben zwischen den Jahren 2013 und 2017 mit im Schnitt

7,40 Euro je Quadratmeter stabil. Bei Wohnungsgenossenschaften kam es

derweil zu moderaten Erhöhungen von 7 auf 7,50 Euro. Private

Eigentümer indes verlangten statt 8,10 nun 8,70 Euro,

Wohnungsunternehmen erhöhten die Mieten von 7,70 auf 8,70 Euro. Der

Staat muss handeln. Es braucht mehr Wohnungsbau. Vor allem dort, wo

der Bedarf am größten und die Mietsteigerungen am stärksten sind. Der

Staat muss Projekte fördern – finanziell sowie durch den Abbau

bürokratischer Hürden und teurer Bauvorschriften. Bauland muss

aktiviert werden. Zudem müssen Mieter wirksam vor zu starken

Steigerungen geschützt werden. Hier ist insbesondere auch die

schwarz-gelbe NRW-Landesregierung in der Verantwortung. Sie will

mehrere Verordnungen zum Mieterschutz abschaffen. Das Gegenteil ist

notwendig. Es muss eine Mietpreisbremse her, die den Namen auch

verdient. Enteignungen indes wären das falsche Signal. Schon die

Drohung damit kann Investoren verschrecken, die gebraucht werden, um

die Wohnungsnot zu lindern. Die Politik muss nur konsequente

Rahmenbedingungen setzen, um Gewinnmaximierung zu begrenzen und

Mietexplosionen zu beenden.

