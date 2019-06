Westfalen-Blatt: Kommentar zur CDU

Die CDU ist mächtig unter Druck – von links wie

von rechts. Nichts ist geblieben von der Aufbruchstimmung rund um den

Hamburger Parteitag im Dezember. Nur sechs Monate später brennt es

lichterloh. Zum Pannenstart der Parteichefin Annegret

Kramp-Karrenbauer kommt die Angst vor der Überrundung durch die

Grünen im Westen und dem Durchmarsch der AfD im Osten.

Da passen die Anmerkungen des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim

Gauck perfekt ins Bild. Der parteilose Pastor, der es gewiss nicht

schlecht mit der CDU meint, fordert »eine erweiterte Toleranz in

Richtung rechts«. Der Hintergrund ist klar: Wenn im Herbst erst in

Brandenburg und Sachsen und dann auch in Thüringen neue Landtage

gewählt werden, kann nur die CDU der AfD die Wähler abspenstig

machen, die Gauck »heimatlose Konservative« nennt.

Und er ist offenbar nicht der Einzige, der so denkt. Gegenüber dem

ZDF hat jetzt der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU)

die AfD als »legitime Konkurrenz« zu seiner Partei bezeichnet. »Dass

ein beachtlicher Teil der Wählerinnen und Wähler sich nicht einmalig,

sondern in einer Abfolge von Wahlen so entscheidet, wie sie sich

entschieden haben, ist ein Signal, das man besser nicht überhören

sollte«, mahnte Lammert.

Worte, die die CDU ins Mark treffen dürften. Lange hatte es für

den eigenen Erfolg ausgereicht, einen sozialdemokratisch durchwirkten

Kurs der Mitte zu fahren, strikt nach den Möglichkeiten des Moments

zu regieren und von den Fehlern der Konkurrenz zu profitieren. So hat

Angela Merkel die SPD klein gekriegt, doch so ist nun auch ihre

eigene Partei in schwere See geraten. Denn wo die Sozialdemokraten

als Gegner weitgehend ausgefallen sind, werden Grüne und AfD umso

bedrohlicher. Und während die Wähler der Öko-Partei in der

Klimapolitik (zu Recht) die höchsten Kompetenzwerte und die größte

Glaubwürdigkeit zuschreiben, sollte die CDU-Spitze begriffen haben,

dass allein mit der Verteufelung der AfD keine Stimmen

zurückzugewinnen sein dürften.

Es ist vor allem die konzeptionelle Entkernung, die der CDU zu

schaffen macht. Die Zeit der Bequemlichkeit aber ist vorbei – und nun

fehlt ein Grundbestand an Themen und Thesen. Gewiss, als letzte echte

Volkspartei muss die CDU viele Interessengruppen im Blick behalten –

doch sollten sich jede Anbiederung und jede politische Korrektheit

trotzdem verbieten. Wenn aber der schleswig-holsteinische

CDU-Ministerpräsident Daniel Günther mitten im thüringischen

Wahlkampf ein Doppelinterview mit dem Linken Bodo Ramelow gibt, den

Günthers Parteifreund Mike Mohring doch als Ministerpräsident ablösen

will, ist das nur ein Beispiel dafür, wie konzept- und kopflos die

CDU agiert. Von der Sprachlosigkeit im Umgang mit der Generation

Youtube ganz zu schweigen.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Kerstin Heyde

Telefon: 0521 585-261

k.heyde@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell