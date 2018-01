Westfalenpost: Angst ist ein guter Ratgeber / Kommentar von Julia Emmrich zum Klonen von Tieren und Menschen

Erst das Schaf, dann der Affe und schließlich der

Mensch? Die Erfolgsmeldung der chinesischen Forscher, die erstmals

Affen geklont haben, alarmiert. Man muss kein Wissenschaftler sein,

um zu sehen, dass der Schritt vom Java-Äffchen zum Menschenaffen und

weiter zum Menschen nicht weit ist. Und es ist kein Geheimnis, dass

es in den Laboren dieser Welt genügend ehrgeizige wie skrupellose

Forscher gibt, die auf ethische Bedenken pfeifen. Angst ist kein

guter Ratgeber heißt es. In diesem Fall aber trifft das nicht zu: Die

Angst vor unkontrollierbaren Folgen der Forschung am menschlichen

Erbgut, vor dem Ende der Wertewelt, wie wir sie kennen, – diese Angst

hat schon oft dazu geführt, dass die Gesellschaft Stoppschilder

aufgestellt hat. Zumindest in Deutschland gibt es keinerlei Anzeichen

dafür, dass das Stoppschild beim Klonen auch nur um einen Zentimeter

verrückt werden könnte. Es wäre allerdings naiv zu glauben, dass

damit die Gefahr gebannt wäre. Das Klonschaf Dolly war der Anfang,

die chinesischen Äffchen sind nicht das Ende. Die Klonforschung mit

Primaten wird weitergehen. Durch Klonen werden identische

Versuchstiere erzeugt, was für die Erprobung neuer Arzneimittel

genutzt werden kann. Und was wiederum Tierschützer protestieren

lässt. Die chinesischen Forscher wissen, dass sie mit ihrem

Klonerfolg eine weltweite Debatte lostreten. Sie haben bereits dazu

aufgerufen, die ethischen Grenzen von Klon-Versuchen an Affen

international zu diskutieren. China, soviel ist klar, strebt nicht

nur als ökonomische Supermacht, sondern auch als Forschungsnation an

die Weltspitze. Das Ziel muss es deswegen sein, weltweite Standards

festzuschreiben, die das Klonen von Menschen langfristig verbieten.

Doch wie schwer es ist, solche Standards überall durchzusetzen sieht

man jetzt schon: bei den Menschenrechten.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell