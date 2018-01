Westfalenpost: Alles, was Recht ist / Kommentar von Harald Ries zur Förderung der Rechtskunde

Grundlegende Kenntnisse darüber, auf welchen Säulen

unser Rechtswesen fußt und wie es praktisch funktioniert, fördern das

staatsbürgerliche Bewusstsein und erleichtern den Alltag. Sie sind

deshalb prinzipiell auch Schulstoff. So wie viele andere

Wissensfelder, die über Lesen, Schreiben, Rechnen, etwas

Naturwissenschaft, Sport und Musisches hinausgehen. Deshalb gibt es

immer wieder Forderungen nach zusätzlichen Fächern oder

Schwerpunkten, die an die Schulen herangetragen werden: Wirtschaft,

Ernährung, Verbraucherbildung, Programmieren. Das Problem dabei ist

immer: Was sollte man dafür weglassen? Viele Lehrer sind heute schon

froh, wenn sie ihren Schülern Lesen, Schreiben, Rechnen und ein

bisschen Naturwissenschaft nahebringen können. Will sagen: Ein

Justitia-Kinderbuch, wie jetzt vom NRW-Justizminister vorgestellt,

kann helfen, freiwillige AGs an den Schulen auch. Und wenn sich etwas

mehr Rechtskunde in den Unterricht integrieren lässt – auch schön.

Das Wichtigste aber ist, dass die Schulen Freude am Wissen vermitteln

und lehren, wie man lernt. Der Rest ergibt sich dann.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell