Westfalenpost: Ankara gießt Öl ins Feuer / Kommentar von Christian Kerl zur türkischen Offensive in Syrien

Wieder ist eine Hoffnung im Nahen Osten geplatzt:

Der Krieg in Syrien wird nicht so schnell enden, auch wenn eine

breite Allianz den so genannten Islamischen Staat zurückgedrängt hat.

Die Anti-IS-Koalition zerbricht, nun droht eine neue Phase des langen

Kampfes, in der Fakten geschaffen werden sollen für eine

Nachkriegsordnung. Darum geht es jetzt der Türkei, die mit ihrer

Offensive die Kurden in Nordsyrien vertreiben will: Ankara gießt Öl

ins Feuer und riskiert eine Eskalation, in die auch Deutschland und

die Nato-Partner hineingezogen würden – wenn sie Präsident Erdogan

nicht vorher die Rote Karte zeigen. Die Zurückhaltung, mit der Berlin

und Brüssel auf den Feldzug reagiert haben, ist fehl am Platz: Die

türkische Offensive ist völkerrechtswidrig, sie erschwert eine

Friedenslösung in Syrien – und sie untergräbt das Vertrauen in die

Rüstungsexportpolitik der Bundesrepublik. Dass die Türkei jetzt

deutsche Leopard-Panzer gegen die bislang vom Westen bejubelten

Kurden rollen lässt, ist an sich schon ein Albtraum. Nicht

ausgeschlossen, dass die Angegriffenen sich bald auch noch mit

deutschen Waffen wehren, die die Bundeswehr den Peschmerga-Kämpfern

im Nordirak überlassen hatte. Es geht aber nicht nur um Waffen: Das

Nato-Mitglied Türkei riskiert einen Konflikt mit dem Nato-Partner

USA, die bislang die kurdische Milizen unterstützt haben. Russland

kann sich die Hände reiben angesichts der Entwicklung, die einen

tiefen Keil in die Nato treibt. Die großen Verlierer sind die Kurden

in Syrien: Sie müssen befürchten, dass der Westen sie wieder im Stich

lässt.

