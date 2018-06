Westfalenpost: Die Schienen sind voll / Kommentar von Lorenz Redicker zur Bahn im Fernverkehr

Natürlich ist das zunächst eine gute Nachricht: Die

Deutsche Bahn kauft zusätzliche Fernverkehrszüge und modernisiert

zudem alte ICE, die sie eigentlich aussortieren wollte. Das

Staatsunternehmen rechnet mit weiter steigenden Fahrgastzahlen. Und

nicht nur in die ICE-Flotte investiert die Bahn, das Netz wird mit

einem neuen Signalsystem technisch aufgerüstet, so dass mehr Züge

fahren können.

Denn das Problem ist ja: Die Schienen sind vielerorts schon jetzt

voll. Auch deshalb setzt Bahn-Chef Lutz auf superlange ICE – es ist

oft schlicht kein Platz mehr für zusätzliche Züge im Netz. Das System

Bahn stößt in Deutschland an seine Grenzen. Die Verdoppelung der

Fahrgastzahlen im Fernverkehr bis zum Jahr 2030, die sich Union und

SPD in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, ist nur möglich,

wenn das Netz kräftig ausgebaut wird.

Andernfalls droht, was in der Region gerade zu besichtigen ist:

Der geplante ICE-Sprinter von Köln nach Berlin würde ja nicht nur

Hagen vom Stundentakt in die Hauptstadt abkoppeln, der superschnelle

Zug würde den Nahverkehr massiv ausbremsen. Auch, weil das

Schienennetz über Jahrzehnte bis in die Ära Mehdorn zurückgebaut

wurde. Ein Fehler, der sich jetzt rächt.

