Westfalenpost: Harald Ries zu Teilzeitkrankheiten

Wenn ein Depressiver, dem es wieder ein wenig besser

geht, auch wieder ein wenig arbeitet, kann ihm das – wegen der

Strukturierung des Tages, der Sozialkontakte und dem guten Gefühl,

etwas zu leisten – bei der Genesung helfen. Das klingt einleuchtend.

Doch daraus muss nicht die Forderung nach der generellen Möglichkeit

einer Teilzeit-Krankschreibung folgen. Die Hausärzte halten das für

praktisch kaum handhabbar, denn es müsste in jedem Einzelfall die

konkrete Situation am Arbeitsplatz in die Abwägung eingehen. Und die

Vorstellung, Arzt und Patient hätten über prozentuale

Leistungsfähigkeit zu verhandeln und der Arbeitgeber dann den

passenden Job bereitzustellen, ist für alle abschreckend. Außer für

die Kassen, die Krankengeld sparen würden. Also keine Veränderung?

Doch. Es gibt bereits Modelle, um Langzeitkranken einen vorsichtigen,

schrittweisen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, und die

funktionieren gut. Gesundheitsminister Spahn will diese Möglichkeit

der Wiedereingliederung nun systematisch und flächendeckend prüfen

lassen. Das ist sinnvoll. Und das sollte zunächst reichen.

