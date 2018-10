Westfalenpost: Kommentar zum Fall Khashoggi

Es gibt Entwicklungen in der Welt der Politik, die

selbst jenen den Atem stocken lassen, die vieles gewohnt sind. Der

Tod des regimekritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal

Khashoggi ist ein Beispiel dafür, dass der Wert der Wahrheit im

Interessengeflecht der Mächtigen immer mehr abhanden zu kommen droht.

Dass es viele Tage dauern muss, bis die saudische Regierung nur unter

massivem internationalen Druck den Tod Khashoggis im Istanbuler

Konsulat überhaupt zugibt, ist ein Skandal. Wenn US-Präsident Donald

Trump diese dreiste Verlautbarung auch noch einen „guten ersten

Schritt“ nennt, dann erleben wir schamloses Taktieren. Das allerdings

begann bereits vor Trump, nur ging es diskreter zu. Die USA haben

ihre Rolle als Wächter der Menschenrechte in der Welt längst

aufgegeben. Wenn es jedoch darum geht, milliardenschwere

Waffengeschäfte zu schützen, brauchen wir nicht über den großen Teich

zu schauen. Saudi-Arabien ist aktuell der bisher zweitgrößte Kunde

der deutschen Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung hat allein in

diesem Jahr Exportgenehmigungen im Wert von mehr als 400 Millionen

Euro erteilt. Höchste Zeit, Wahrhaftigkeit über Profitstreben zu

stellen? Außenminister Heiko Maas fordert es, das

Wirtschaftsministerium hält sich zurück. Natürlich. Es geht um

Arbeitsplätze. Aber auch Maas erlebt das Dilemma der Diplomatie. Denn

vor wenigen Tagen erst hatte er den kritischeren Kurs seines

Vorgängers Sigmar Gabriel korrigiert und von „Missverständnissen“ in

den Beziehungen beider Länder gesprochen. Nun bietet sich eine gute

Gelegenheit, unmissverständlich zu sein. Schließlich gilt für

politische und wirtschaftliche Interessen gleichermaßen: Wer für den

kurzfristigen Erfolg die Basis seiner Werte hintan stellt, der

gefährdet am Ende auch sein eigenes Fundament. Über den Fall

Khashoggi darf kein Gras wachsen, auch wenn es manchen recht wäre.

