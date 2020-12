Wider die menschliche Vernunft – Informative und interessante Beobachtungen eines ehemaligen Biologielehrers

Viele Menschen fügen sich selbst durch ungesunde Ernährung oder abträgliches Verhalten einen großen Schaden zu, obwohl Informationen über gesunde Ernährung und Verhalten einfach zugänglich sind. Einsparungen im Gesundheitsbereich oder Sozialkürzungen benachteiligen darüber hinaus die Hilfsbedürftigsten und Schwachen in der Gesellschaft. Der Autor stellt die Frage, ob es nicht vernünftiger sei, in Bildung anstatt in Waffen zu investieren: Wäre es nicht vernünftiger, das schnelle Bevölkerungswachstum zu regulieren, um die globalen Probleme der Umweltverschmutzung, der Ressourcenverschwendung oder des Energieverbrauchs zu beheben und der damit verbundenen Klimaerwärmung?

Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, aber lebt laut „Wider die menschliche Vernunft“ von Ernst Ludwig Becker alles andere als vernünftig. Warum schädigt er sich und fügt seinen Mitmenschen Schaden zu und bringt sogar das ganze globale Ökosystem in Gefahr? Der Autor, ein pensionierter Biologielehrer aus Frankfurt und ein politisch engagierter Mensch, macht sich in diesem Buch seine Gedanken darüber. Er sieht das biologische Gleichgewicht des Planeten in Schieflage, durch die Art wie die Menschen wirtschaften, wie sie die Ressourcen verschwenden und dass sie naturwidrig lange Leben und sich maßlos vermehren.

„Wider die menschliche Vernunft" von Ernst Ludwig Becker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16109-2 zu bestellen.

