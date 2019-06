Ruhrpott-Töchter – romanhafte Biografie skizziert 100 Jahre zwischen Ruhr und Harz, Überlebenskampf und Liebe

Alma bringt am Anfang des 20. Jahrhunderts in Dortmund ihre Tochter Marga zur Welt. Mutter und Tochter haben zwei Weltkriege und das deutsche Wirtschaftswunder im Ruhrpott miterlebt. Die romanhafte Biografie „Ruhrpott-Töchter“ erzählt aus Margas Sicht die Ereignisse zwischen 1912 und dem Beginn des neuen Jahrtausends, fast einhundert Jahre zwischen Ruhr und Harz, Überlebenskampf und Liebe, der Suche nach dem Glück. Wir durchleben den Überlebenskampf der Frauen, die politischen Ereignisse und die sich ändernden Lebensumstände, die Gudrun Niemeyer ohne Blatt vor dem Mund schildert. So lässt sie vor unseren Augen ein glaubwürdiges Bild Deutschlands über drei Generationen hinweg erstehen.

Der Roman „Ruhrpott-Töchter“ von Gudrun Niemeyer vermittelt historisches und gesellschaftliches Wissen auf eine spannendere und unterhaltsamere Weise als manches trockene Geschichtsbuch. Durch die Augen der Erzählerin erhalten die Leser einen interessanten Einblick, wie sich das Leben und die Rolle von Frauen in Deutschland innerhalb von 100 Jahren verändert haben. „Ruhrpott-Töchter“ ist eine vielschichtige Familiensaga, welche die Leser und Leserinnen durch das 20. Jahrhundert führt und wichtige Eckpunkte des Jahrhunderts in den Fokus rückt.

„Ruhrpott-Töchter" von Gudrun Niemeyer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-8409-3 zu bestellen.

