Wie ich mich (nicht) bezeichne, ist meine eigene Sache! – (problematische) Selbst- und Fremdwahrnehmung

„Wie bezeichnest du dich?“ Die Frage danach, wie man sich selbst bezeichnet bzw. nicht bezeichnet, ist eine, die den meisten von uns im Alltag überhaupt nicht gestellt wird. Es sei denn, man befindet sich in einer Situation oder Gesellschaft, in der das eigene Erscheinungsbild von dem des Umfelds abweicht. In dieser Situation finden sich schwarze Menschen in Deutschland häufig wieder. In Bunye Ngenes Buch „Wie ich mich (nicht) bezeichne, ist meine eigene Sache!“ erzählen 14 Schwarze Menschen in Deutschland über die Entwicklung ihrer Selbstbezeichnungen und den Umgang mit Fremdbezeichnungen.

Das Buch „Wie ich mich (nicht) bezeichne, ist meine eigene Sache!“ stellt die Frage den Menschen, die es wirklich betrifft. 14 schwarze Menschen aus Deutschland teilen in dem Ngenes Buch ihre Geschichten rund um die Entwicklung ihrer Selbstbezeichnungen und den Umgang mit problematischen oder gar rassistischen Fremdbezeichnungen. Oft bilden sich Selbstbezeichnungen erst im Rahmen intensiver Selbstreflexion und sozialer Interaktionen heraus. Denn sie sind kein reines Gefüge von Buchstaben, sondern drücken die eigene Selbstwahrnehmung aus.

Das Buch „Wie ich mich (nicht) bezeichne, ist meine eigene Sache!“ von Bunye Ngene richtet sich einerseits an diejenigen, die sich wundern, ob sie jemanden schwarz oder farbig nennen sollten, und andererseits an schwarze Menschen, die gerne die Gedanken Gleichgesinnter kennen lernen möchten. Es gibt interessante Einblicke in die Welt von Menschen, deren Erscheinungsbild sich von den Menschen in ihrer Umgebung alleine schon wegen ihrer Hautfarbe unterscheidet.

