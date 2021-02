Wieso viele Menschen von der Stadt aufs Land ziehen

Das Eigenheim als Altersvorsorge

Eine Eigentumswohnung oder gar ein komplettes Haus in einer Stadt mit ihren hohen Grundstückspreisen ist für normale Arbeitnehmer kaum finanzierbar. Wer jedoch dennoch danach strebt, in der eigenen Immobilie zu leben, für den bietet ein Umzug aufs Land eine ernsthafte Alternative. Wohnen in der Stadt verschlingt einen Großteil des Einkommens an Mietkosten. Dieses Geld ist unwiederbringlich verloren. Die monatliche Rate für ein Eigenheim auf dem Land dagegen stellt eine Investition für die Zukunft dar. Lassen Sie Sich von den Spezialisten der City Immobilienmakler GmbH Ihre ganz individuellen Möglichkeiten zeigen.

Sicheres Umfeld für Kinder und Heranwachsende

In ländlicher Umgebung ist vieles einfacher und überschaubarer. Gepflegte Wohngebiete ermöglichen ein sorgenfreies Wohnen in netter Nachbarschaft. Zudem bietet das Land sichere Schulwege. Hinzu kommen Spielgelegenheiten in der freien Natur oder im heimischen Garten. Gerade Kinder und Heranwachsende benötigen Freiraum um sich entfalten und entwickeln zu können. Eine ländliche Umgebung bietet deutlich mehr Möglichkeiten, relative gefahrlos und unbeschwert an der frischen Luft spielen oder Sport treiben zu können. Ihre Experten von City Immobilienmakler GmbH beraten Sie gerne.

Fehlende Infrastruktur war gestern

Eine der Sorgen, die wir von der City Immobilienmakler GmbH immer wieder zu hören bekommen, ist die fehlende Infrastruktur auf dem Land. Doch die meisten kleineren Gemeinden bieten alles, was für das tägliche Leben benötigt wird. So sind Ärzte und Krankenhäuser aufgrund der deutlich entspannteren Verkehrssituation genauso schnell erreichbar wie in der Großstadt. Gleiches gilt für Einkaufszentren oder sportliche Angebote. Das Leben auf dem Dorf bedeutet dank größerer Mobilität längst kein Einsiedler-Dasein mehr. Wenngleich das kulturelle Angebot auf dem Land sicherlich nicht ganz so ausgeprägt ist, wie in der Stadt, so befindet man sich allabendlich auf der heimischen Terrasse in einem Naherholungsgebiet.

Individuelle Gestaltung des neuen Zuhause

Wer sich dazu entschließt, der Stadt den Rücken zu kehren und sich auf dem Land ein neues eigenes Zuhause zu schaffen, denkt nicht selten über einen Neubau nach. Hier sind dem Bauherren entsprechend des Budgets alle Freiheiten gegeben. Ganz nach eigener Gusto lässt sich das neue Heim gestalten und einrichten. Moderne Einfamilienhäuser bieten ein hohes Maß an Energieeffizienz wodurch sich im Vergleich zur Stadtwohnung unter Umständen einiges an Heizkosten einsparen lässt. Gerade wenn es sich um den zukünftigen Altersruhesitz handeln soll, kann durch entsprechende Gestaltung Barrierefreiheit für später geschaffen werden.

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, aufs Land zu ziehen, stehen die Experten von der City Immobilienmakler GmbH Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

