„Wir haben in der Pflege keine Zeit mehr zu verlieren“ / bpa fordert politische Unterstützung, um konkrete Probleme in der Pflege zu lösen

Angesichts der sachsenweit stattfindenden

„Pflegedialoge“ unter der Ägide von Staatsministerin Barbara Klepsch

fordert der Vorsitzende der Landesgruppe Sachsen des Bundesverbandes

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Dr. Matthias Faensen,

schnellstens konkrete Maßnahmen umzusetzen, statt langwierige

Austauschrunden abzuhalten: „Wir haben in der Pflege keine Zeit mehr

zu verlieren. Angesichts des Bedarfs an zehntausenden zusätzlichen

Pflegeheimplätzen und des gravierenden Fachkräftemangels müssen wir

uns umgehend für die verstärkte Fachkräftemigration aus

Nicht-EU-Staaten, die Erhöhung der Vergütungen der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und die Flexibilisierung der starren Fachkraftquote

einsetzen.“

Die Bitte des bpa an die Sozialministerin, sich in die mühsamen

Verhandlungen über höhere Preise für Pflegeleistungen zwischen den

Pflegeanbietern und den Kostenträgern einzuschalten, sei

unbeantwortet geblieben. Hier sieht Dr. Faensen dringenden

Handlungsbedarf: „Ohne höhere Preise können wir die von allen Seiten

geforderten höheren Gehälter für Pflegekräfte nicht zahlen; das kann

jeder nachvollziehen. Hier sind wir auf politische Unterstützung

angewiesen.“

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze

(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

