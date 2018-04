Wir schaffen das, aber nicht jeder ist Wir – Kriminalroman rund um Probleme in der Flüchtlingsarbeit

Der Satz, der dem Titel des vorliegenden Buches zugrunde liegt, sollte eigentlich Flüchtlinge und alteingesessene Einwohner zusammenschweißen. Letzten Endes führte das Motto jedoch zu einer Spaltung, die kaum zu überwinden ist. Die Handlung des Krimis basiert auf dem alltäglichen Leben eines Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit. Es taucht ein Toter auf, doch es gibt mehr als nur einen möglichen Schuldigen. Der Mord sorgt vor allem dafür, dass sich alle eine Frage stellen: Warum? Es geht um Fremdenfeindlichkeit, um die aktuelle Flüchtlingskrise, um getrennte Familien und vor allem um die Bedeutung von Toleranz und Menschlichkeit.

Der Krimi „Wir schaffen das, aber nicht jeder ist Wir“ von Christian Müller beschäftigt sich mit Themen, wie sie in Deutschland kaum aktueller sein könnten. Der Autor verbindet in seinem Roman eine spannende Handlung mit gesellschaftskritischen Fragen, welche die Leser zum Nachdenken anregen sollen. Es geht u.a. darum, wie Flüchtlinge in Deutschland behandelt werden und wie viele unverschuldet zum Opfer von Gewalttaten werden. Der Roman sorgt für viel Lesevergnügen, liefert aber auch jede Menge Diskussionsstoff und ist ein ideales Buch für Lesekreise, die sich gerne mit aktuellen Themen beschäftigen.

„Wir schaffen das," von Christian Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-1802-0 zu bestellen.

