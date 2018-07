Umweg Jakarta – authentischer Bericht über die nervenaufreibende Organisation einer Familienzusammenführung

Für die meisten Mütter ist nichts schlimmer, als ungewollt von ihrem Kind getrennt zu werden. Aus diesem Grund setzte Biggi Mestmäcker, die Autorin des authentischen Berichts „Umweg Jakarta“, alles daran, um eine Frau und ihren 10-jährigen Sohn von Damaskus in Syrien über Jakarta in Indonesien nach Deutschland zu bringen. Mestmäcker erzählt in ihrem packendem Buch, wie nervenaufreibend die Organisation dieser Zusammenführung sich gestaltet hat und gegen welche Widerstände sie zu kämpfen hatten. Gleichzeitig erfährt der Leser einiges über das Leben und Leiden eines syrischen Familienvaters in seinem ersten Jahr in Deutschland, wohin er aus dem Krieg in seiner Heimat geflohen war, um seiner Familie eine Zukunft zu schaffen.

Am Ende der Geschichte, die in „Umweg Jakarta“ von Biggi Mestmäcker erzählt wird,bleibt die große Frage im Raum stehen, warum es Deutschland den nachzugsberechtigten Familien so schwer macht, ein Visum zu erhalten. Mestmäcker will mit ihrem Buch Verständnis schaffenüber die wahre Situation von Flüchtlingen aufklären. Wie ein Symbol für diese Erkenntnis steht die Tatsache, dass –Umweg Jakarta– in einer zweisprachigen Version (dt./arab.) erhältlich ist. Zwei Sprachen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – nach 140, bzw. 116 Seiten begegnen sie einander.

„Umweg Jakarta“ von Biggi Mestmäcker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-4934-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de