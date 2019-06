Wittenberg im Wandel – Texte, Zeitdokumente und Fotos

Mathias Tietke ist freischaffend als Fachjournalist, Sachbuchautor und Yogalehrer BDY/EYUtätig. 2018 wurde Tietke von der Wittenberger Kinderbuchautorin Christine Schmidt-Wichmann angesprochen. Sie war einst als Fotografin in Wittenberg tätig und im Besitz einer großen Anzahl an Fotos und Negativen aus den 1980er Jahren und der Wendezeit. Als dieser zudem von Steffen Hennigs privaten Aufnahmen alter Dampfloks und Ikarus-Busse aus den 1980er erfuhr, war die Idee zum Buchprojekt „Wittenberg im Wandel“ geboren. Darin verknüpfen die Autoren mit eigenen Fotos und Aufzeichnungen Erinnerungen an diese Zeit. Im Mittelpunkt des Buches steht die Frage, welche Dinge Wittenberg in den 1980er Jahren geprägt haben. Was waren die herausragenden Ereignisse? In welchem Zustand befanden sich die Häuser? Womit bewegte man sich in und außerhalb der Stadt? Wie waren die Schaufenster gestaltet?

Diese und weitere Fragen zum Charakter und Erscheinungsbild Wittenbergs in der Vorwendezeit und der Wende beantworten Mathias Tietke, Christine Schmidt-Wichmann und Steffen Hennig in „Wittenberg im Wandel“. Das Buch enthält Texte und Fotos der drei Autoren und jeder lässt einen ganz eigenen Blickwinkel auf das Wittenberg der 80er Jahre erkennen. Mathias Tietke zeigt mit seinem aktuellen Werk seine Faszination für eine ganz besondere Region und holt sich die zwei Co-Autoren Christine Schmidt-Wichmann und Steffen Hennig dazu, um der Lutherstadt ein ganz besonderes literarisches Denkmal zu setzen.

„Wittenberg im Wandel" von Steffen Hennig, Christine Schmidt-Wichmann und Mathias Tietke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-1508-0 zu bestellen.

