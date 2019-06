Warum ins Friaul? – Leben und Arbeiten im 20. und 21. Jahrhundert

Der Autor des Essays „Warum ins Friaul?“, Wolfgang Schmidt, finanzierte sein eigenes Medizinstudium und schloss dieses mit einer Promotion im Jahr 1958 ab. Er arbeitet in einem konfessionellem Krankenhaus, und ab 1967 an Universitätskliniken. Er habilitierte 1971, und von 1975 bis 1997 war er als Chefarzt an Univ.-Lehrkrankenhaus tätig. Auch im Ruhestand veröffentlicht er naturwissenschaftliche Schriften. In seinem neusten Essay steht das Leben und Arbeiten in zwei unterschiedlichen Jahrhunderten im Mittelpunkt, vor allem in Hinsicht auf Politik und naturwissenschaftliche Entwicklungen.

Die Leser erhalten in „Warum ins Friaul?“ von Wolfgang Schmidt einen Einblick, wie sehr sich gesellschaftliche, medizinische und politische Themen im Verlaufe der Zeit verändert haben. Der Autor bezieht sich dabei jedoch nicht auf literarische Veröffentlichungen, sondern auf selbst gemachte Erfahrungen. Er beschreibt auf inspirierende Weise Erlebnisse, die Aufschluss geben über Veränderungen unseres Lebens und Arbeitens im 20. und 21. Jahrhundert.

