Wittener Studierende sprechen nichtüber, sondern mit Flüchtlingen (FOTO)

Mit einem Wochenendseminar wollten Studierende der UniversitätWitten/Herdecke und die Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Witten“das Thema zurück in den Fokus rücken

In diesen Tagen wird meist über Flüchtlinge gesprochen.

Studierende der Universität Witten/Herdecke (UW/H) wollten aber

bewusst mit ihnen reden. Im Rahmen eines Wochenendseminars ließ die

studentische Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Witten“ deshalb

Welten zusammenkommen: 13 UW/H-Studierende, 17 Geflüchtete und der

Wittener Professor Kazuma Matoba reisten für drei Tage in die Eifel

nach Monschau, um vor historischer Kulisse über Integration zu

diskutieren. Im Mittelpunkt standen dabei die Fragen, wie Geflüchtete

Integration erleben und wie diese auf lokaler Ebene gelingen kann.

Gefördert wurde das Projekt von der „Patenschaft für Demokratie

Witten“ mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben!“.

„Mit dem Seminar wollten wir das Thema Integration zurück in den

Fokus rücken und einen Begegnungsraum schaffen“, sagt UW/H-Student

Nils Luerweg. „Der Austausch zwischen Geflüchteten und Studierenden

hat eine intensive Reflektion des Begriffs zugelassen. Während der

gemeinsamen Zeit haben wir viele Gemeinsamkeiten entdeckt, in den

offenen Diskussionen kamen aber auch Probleme zur Sprache, mit denen

wir uns als Gesellschaft weiter auseinandersetzen müssen.“

Persönliche Geschichten und die gemeinsame Auseinandersetzung mit

Heimat und Herkunft schafften zu Beginn eine vertrauensvolle

Stimmung. Danach berichteten die Geflüchteten von ihren

Integrationserfahrungen in Deutschland. Dabei sprachen sie offen über

Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft, über Besonderheiten der

deutschen Lebensweise, aber auch über Diskriminierungsgefühle.

Besonders eindrücklich schilderte ein Syrer die Konsequenzen von

politischen Entscheidung: „Die syrische Botschaft hat meinen

Reisepass nicht verlängert. Deshalb darf ich die EU momentan nicht

verlassen. Doch meine Familie darf nicht hinein, seitdem der

Familiennachzug ausgesetzt wurde. Ich habe meine Frau und meine

Kinder seit drei Jahren nicht gesehen, für die nächste Zeit wurde mir

die Hoffnung genommen. Ich fühle mich wie in einem offenen Gefängnis,

dass ist gegen die Menschlichkeit!“

Die Seminarteilnehmer diskutierten gemeinsam auch bestehende und

denkbare Integrationskonzepte auf kommunaler Ebene. Einigkeit bestand

darin, dass Sprachpraxis und Bildung sowie Arbeitsplätze als Ort der

gesellschaftlichen Integration essenziell für Gelingen sind. Zum Ende

des Seminars wurde zudem deutlich, wie wichtig der gegenseitige

Austausch ist, um Vorurteile abzubauen. Ein zentrumsnaher

Begegnungsort für Hausaufgabenbetreuung, den Austausch mit Deutschen,

das Vertiefen der Sprachkenntnisse, Musik und das gemütliche

abendliche Zusammensein stellte sich als gemeinsame Vision heraus.

Initiatorin Laura Pommerenke ist sich sicher, dass ein zentrales

Anliegen von Geflüchteten der intensivere Kontakt zur lokalen

Bevölkerung ist, um Teil des alltäglichen Lebens zu werden: „Wir sind

in den drei Tagen als Gemeinschaft zusammengewachsen, haben uns

kennen und schätzen gelernt, vieles miteinander geteilt und sind am

Ende mit dem Gefühl auseinandergegangen, ein Stück Familie

zurückzulassen. Wir freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen beim

Picknick im Lutherpark in Witten, das wir als Studentische Initiative

–Willkommen in Witten– organisieren. Diese Begegnungsorte sind das

beste Mittel, um Austausch, Vertrauen und Integration zwischen

Geflüchteten und der Bevölkerung zu schaffen.“

