Michael Müller: CSU verhält sich unverantwortlich

Berlins Regierender Bürgermeister und

SPD-Landeschef Michael Müller hat die Unionsparteien zu einer

Einigung im Asylstreit aufgerufen.

Die CSU verhalte sich unverantwortlich, kritisierte Müller am

Montag im Inforadio vom rbb:

„Was wir in den letzten siebzig Jahren erreicht haben, auch durch

das Parteiensystem, das hat unser Land stabilisiert und

vorangebracht. Und über persönlichen und parteipolitischen Streit

wird genau das jetzt grade in der Situation, wo Europa unter Druck

ist, es große Probleme in vielen anderen Ländern gibt und wir die AfD

in unserem Land haben, aufs Spiel gesetzt.“

Müller sprach von einer „dramatischen Situation“.

Er unterstütze Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Vorhaben, in

der Asylpolitik europäische Lösungen zu finden. Die Hilfsbereitschaft

Europas dürfe nicht in Frage stehen, so Müller.

Den Masterplan zur Migration, auf den sich Bundesinnenminister

Horst Seehofer (CSU) beruft, sei ihm noch nicht vorgelegt worden,

betonte Müller. Auf der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz hätten

selbst seine CDU-Kolleginnen und Kollegen den Masterplan noch nicht

gekannt.

