Wolfgang Bosbach erhebt schwere Vorwürfe: “Werner Hansch hat mich reingelegt” Am Dienstag beschäftigt sich die “Regierungskommission für mehr Sicherheit in NRW” mit dem Fall.

Köln. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach erhebt schwere

Vorwürfe gegen den früheren Hörfunk-Moderator Werner Hansch. Der habe sich von

ihm 5000 Euro geliehen, um Kosten für einen Unfall zu begleichen, den Hansch

aber frei erfunden haben soll. “Ich habe Werner Hansch für eine ehrliche Haut

gehalten. Für einen Typen aus dem Ruhrgebiet, auf dessen Wort man zählen kann.

Da habe ich mich schwer getäuscht”, sagte Bosbach dem “Kölner Stadt-Anzeiger”

(Dienstagausgabe). Hansch habe ihm im Mai 2018 “unter Tränen” berichtet, dass

er in einer finanziellen Notlage sei. Er habe am Tag zuvor einen Unfall gebaut

und benötige jetzt 20.000 Euro, um den Schaden des Unfallgegners zu regulieren.

Die Polizei habe Hansch, der “etwas getrunken” habe, aus Angst vor der Presse

nicht einschalten wollen, da er schon einmal an einen schweren Verkehrsunfall

beteiligt gewesen sei, sagte Bosbach. Er habe dem Moderator aber nicht die

geforderte Summe, sondern lediglich 5000 Euro gegeben. “Ich bin ja nicht

Rockefeller”, so der CDU-Politiker. Den Vorwurf der Opposition im NRW-Landtag,

er sei dazu bereit gewesen, eine Trunkenheitsfahrt zu vertuschen, wies Bosbach

zurück: “Als ich von dem angeblichen Unfall erfuhr, waren ja nach Darstellung

von Hansch schon alle Fakten geschaffen. Deswegen ist der Vorwurf, ich hätte

dabei geholfen, etwas zu vertuschen, totaler Quatsch. Sein Blutalkohol wäre im

Nachhinein nicht mehr feststellbar gewesen”, sagte Bosbach. Rückblickend wäre es

wohl besser gewesen, wenn er “misstrauischer gewesen” wäre. “Dann wäre ich

vielleicht nicht von Hansch reingelegt worden”, erklärte Bosbach. Das Geld habe

er mittlerweile zurückerhalten.

