„Womit werden wir uns kleiden?“ und „Mode um jeden Preis?“/ Eröffnung der VEM-Aktion und Vorstellung der EKD-Menschenrechts-initiative

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) und die

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzen sich mit ihren

aktuellen Menschenrechtskampagnen für die Einhaltung der

Menschenrechte in der Textilindustrie ein. Die VEM-Aktion „Womit

werden wir uns kleiden?“ wird am 11. Dezember 2018 um 16 Uhr von

Präses Manfred Rekowski (Evangelische Kirche im Rheinland) im Rahmen

einer Pressekonferenz in der evangelischen City-Kirche in

Wuppertal-Elberfeld, Kirchplatz 2 eröffnet.

Dabei wird auch die aktuelle Menschenrechtsinitiative der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) #freiundgleich vorgestellt,

die mit ihrer Publikation „Mode um jeden Preis?“ die

Produktionsbedingungen in der Textilindustrie in den Blick nimmt.

Anschließend findet um 17 Uhr ein Podiumsgespräch unter anderem

mit Dina Septi Utami, einer indonesischen Aktivistin für

Arbeitnehmerrechte in der Textilindustrie, statt, die über die

lokalen Produktionsbedingungen berichtet. An dem Gespräch nehmen

außerdem teil: Bischöfin Petra Bosse-Huber (EKD), Uwe Schneidewind

(Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie), Sabine Ferenschild

(Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene) sowie Pfarrer Dietrich

Weinbrenner (Beauftragter für nachhaltige Textilien der VEM und

Evangelischen Kirche von Westfalen), es moderiert Jochen Motte

(Leiter der Menschenrechtsarbeit der VEM).

Auf einer Modenschau um 19.15 Uhr werden faire Alternativen für

Mode und Arbeitskleidung vorgestellt. Die Firma HudHud aus

Neukirchen-Vluyn präsentiert Taschen und Couture aus

Upcycling-Materialien, das Unternehmen Bierbaum-Proenen aus Köln

zeigt Arbeitskleidung für den Krankenhaus- und Pflegesektor, die

Firma CWS-boco aus Duisburg läuft mit Arbeitskleidung für den

Außenbereich auf und das Wuppertaler Start-up Wijld bietet T-Shirts

aus Holzfasern an, es moderiert Oberkirchenrätin Sabine Dreßler

(Referentin für Menschenrechte, Migration und Integration im

Kirchenamt der EKD).

Die vorgestellten Materialhefte sind Teil einer Kooperation

zwischen der EKD und VEM. Sie enthalten Hintergrundinformationen zum

Thema sowie liturgisches Material für Gottesdienste. Die

Menschenrechtsaktion der VEM umfasst darüber hinaus ein Plakat und

Bildungsmaterial für Schule und Gemeinde.

Das Heft der EKD-Menschenrechtsinitiative steht zum Download unter

https://www.ekd.de/tag-der-menschenrechte-29866.htm oder https://www.

ekd.de/ekd_de/ds_doc/menschenrechte_textilindustrie_2018.pdf

Die Materialien der VEM können ab dem 11. Dezember 2018 unter

www.vemission.org/menschenrechte2019 heruntergeladen oder bei der VEM

unter jpic@vemission.org angefordert werden.

Anmeldung erwünscht bis zum 5. Dezember 2018 unter

jpic@vemission.org.

