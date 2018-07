Work and Travel nach der Ausbildung und ohne Abitur: Zwei Handwerkerinnen machen es vor (FOTO)

Nach der Schule zum Work and Travel, ein Auslandssemester währenddes Studiums oder zum Praktikum ans Ende der Welt – für junge Leutemit Abitur gilt das heute fast schon als selbstverständlich. Die Lustaufs Reisen ist groß, vor allem bei jungen Erwachsenen mitHochschulberechtigung. Aber nur wenige gehen nach ihrerBerufsausbildung ins Ausland, um bei Work and Travel Einblicke in dieausländische Arbeitswelt zu gewinnen sowie Land und Leute beim Reisenzu entdecken. Das zeigte die Umfrage von Auslandsjob.de aus 2017, als2.234 junge Menschen befragt wurden. Nur 18 Prozent derUmfrageteilnehmer hatten zum Zeitpunkt der geplanten Auslandszeiteine Berufsausbildung abgeschlossen, und nur drei Prozent hatteneinen Haupt- oder Realschulabschluss. Fast 80 Prozent der Befragtenbesaßen dagegen eine höhere Schulausbildung wie das Abitur, dieFachhochschulreife oder einen Hochschulabschluss, wenn es auf diegroße Reise geht. „Im Zeitalter der Globalisierung und der positivenEffekte auf die Persönlichkeit, Karriere und Fremdsprachen ist nurschwer zu verstehen, warum vor allem junge Leute mitHochschulzugangsberechtigung zu einer Auslandszeit aufbrechen,“ merktJane Jordan von der INITIATIVE auslandszeit kritisch an. „Denn direktnach dem Abschluss einer Ausbildung ist die ideale Zeit, im Auslandmal über den Tellerrand zu schauen.“ Handwerker, aber auch andereausgebildete jungen Fachkräfte sind im Ausland gerne gesehen Gäste,wenn sie ihre beruflichen Erfahrungen mit anderen teilen.

Zwei Tischlerinnen auf dem Weg nach Australien: Auch Surfen ist

angesagt

Damit das Abenteuer Ausland gelingt, ist im Vorfeld der Reise eine

gute Planung wichtig. Das haben auch zwei angehende Tischlerinnen aus

Ostwestfalen, beide 19 Jahre alt, beachtet. Die beiden möchten jetzt

nach ihrer Gesellenprüfung zum Work and Travel nach Australien.

Stella Meschede aus Lippstadt und Sophie Tönsfeuerborn aus

Wiedenbrück lernten sich in der Berufsschule kennen. Beide haben

einen Realschulabschluss und arbeiten in ihren Ausbildungsbetrieben.

Zurzeit stecken sie in der Endphase der Gesellenprüfung zur

Tischlerin. Stella arbeitet beim Möbelhersteller Röhr-Bush in

Rietberg-Mastholte, Sophie bei der Tischlerei Holste in Wiedenbrück.

Die Firmen zeigten sich aufgeschlossen für die Auslandszeit und

stellten nach Rückkehr eine Wiederbeschäftigung in Aussicht. Die

Entscheidung für das Reiseziel Australien trafen die beiden schon im

Herbst letzten Jahres. Danach folgte die intensive

Orientierungsphase. „Wir haben uns wie wild umgesehen. Haben viele

Erlebnisberichte und Webseiten genau gelesen, um viele Informationen

zu Flügen, Visa und Kosten zu bekommen“, sagt Stelle Meschede. „Man

sollte jede Informationsmöglichkeit nutzen und auch Bekannte und

Freunde befragen“, ergänzt Sophie Tönsfeuerborn. Nach einer

Informationsveranstaltung beim „Work and Traveller“, dem

Tochterunternehmen der INITIATIVE auslandszeit in Rheda-Wiedenbrück,

stand fest: „Zum Start will ich von hier aus ein Surf-Paket mit Kurs

und Unterbringung buchen, später werden wir vielleicht gemeinsam ein

Auto kaufen und dann als Tischlerinnen in Down Under arbeiten“,

erzählt Sophie. Mit dem siebentägigen Surf Package Australien wird

der Anfang einer Work-and-Travel-Zeit enorm erleichtert. „So wird es

kein Sprung ins kalte Wasser“. Bei dem Programm werden die Teilnehmer

am Flughafen von Sydney abgeholt, ins Hotel nach Thirroul gefahren,

wo sie an einem Surf-Kurs und Einführungsveranstaltungen zu

organisatorischen Dingen wie Kontoeröffnung und Jobsuche sowie einem

bunten Freizeitprogramm teilnehmen. Mehr:

www.auslandsjob.de/surf-package-australien.php

Nach dem betreuten Start kann das Australien-Abenteuer auf eigene

Faust beginnen. Während ihrer Auslandszeit suchen die beiden vor

allem das Abenteuer beim Reisen, aber auch neue berufliche

Erfahrungen im Tischlerhandwerk. „Wenn wir jetzt nicht die

Möglichkeit nutzen, ein Jahr Spaß, Kultur und Arbeit im Ausland zu

erleben, dann jammern wir später nur den Träumen hinterher“, sagt

Stella. Klar könne mal Heimweh aufkommen, vielleicht auch, dass man

alles schmeißen und zurück nach Deutschland wolle. „Aber es ist auch

wichtig für einen selber, bei Problemen neue Wege zu finden. Daran

werden wir sicher wachsen“, bemerkt Stella. Ihre Reisekollegin Sophie

sieht alles erstmal sehr gelassen und macht sich eher Gedanken, dass

zu Hause etwas passiert, denn von Australien sei es eben kein

Katzensprung nach Deutschland.

Die Jobmöglichkeiten schätzen beide als sehr gut ein, obwohl sie

noch keinen festen Arbeitsplatz haben. „Wir haben aber beide bereits

von Arbeitskollegen und Bekannten Firmenadressen bekommen, wo wir uns

melden können“, sagen die Reisenden. „Außerdem sind wir jung und

haben gute Chancen auf Arbeit. Handwerkerinnen, die duale Ausbildung

und das deutsche Handwerk sind in Australien sehr geschätzt“,

bekräftig Sophie.

Jane Jordan gibt ihr Recht: Gut ausgebildete Handwerker seien in

Down Under gesucht. Ihr hohes Ansehen spiegele sich auch im hohen

Lohn wider. Mit einer sehr guten Bezahlung könnten auch alle

qualifizierten Jobber aus Deutschland rechnen, merkt Jordan an. „Das

Abenteuer im Ausland hält aber sicher ganz unvergessliche Erfahrungen

für jeden bereit. Die Arbeit auf dem anderen Kontinent zeigt nicht

nur neue Arbeitstechniken im jeweiligen Handwerk, sondern verspricht

auch neue Kollegen und Freundschaften“. Die Erfahrungen in einer

fremden Kultur und Umgebung verbesserten auch die

Fremdsprachenkenntnisse und trügen dazu bei, Selbstbewusstsein und

Persönlichkeit zu entwickeln. „Außerdem leistet eine Auslandszeit

immer einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung.“

Es gibt so viele Möglichkeiten für kürzere und längere

Aufenthalte, um Auslandserfahrung zu sammeln: Work and Travel

beispielsweise in den Bereichen Handwerk, Landwirtschaft oder

Gastronomie. Im Rahmen von Freiwilligenarbeit kann man sich im

Sozial- und Gesundheitswesen oder z.B. bei Organisationen im Umwelt-

oder Tierschutz engagieren. Wer gerne mit Kindern arbeitet und das

Leben in einer Gastfamilie erleben will, kann als Au- pair tätig

werden. Von 18 bis 30 Jahre können junge Leute in Australien und

Neuseeland für zwölf Monate mit dem Working-Holiday-Visum das Reisen

mit dem Jobben verbinden, in Kanada sogar bis zum 35. Lebensjahr.

Hunderte Seiten von Anregungen und Tipps für Work and Travel mit

weiteren Ideen für das Arbeiten im Ausland in allen möglichen Ländern

finden Interessierte auf www.auslandsjob.de – einem Projekt der

INITIATIVE auslandszeit.

Warum es nur wenige nach ihrer Ausbildung ins Ausland zieht

Warum sind es vor allem Abiturienten, die es in die Ferne zieht?

Woran liegt es, dass in Deutschland nur sehr wenige junge Erwachsene

nach ihrer Berufsausbildung im gewerblich-technischen, kaufmännischen

oder medizinisch-sozialen Bereich eine Zeit im Ausland verbringen?

„Die meisten wollen erstmal in den Betrieben bleiben, wenn sie

übernommen werden, freuen sich auf die eigenständige Tätigkeit mit

mehr Verantwortung“, meint Sophie Tönsfeuerborn. Dabei sei das

bessere Gehalt nach der Ausbildung auch ein wichtiger Aspekt, der zum

Bleiben motiviere. „Viele haben auch einfach gar kein Interesse zu

reisen, um von zu Hause wegzukommen“. Stella Meschede bringt einen

weiteren Grund ins Spiel: Zuweilen mangele es auch an der

Unterstützung seitens der Familie oder der Arbeitgeber. „Die

Unterstützung im Umfeld ist doch ziemlich entscheidend. Mit einem

unguten Gefühl würde ich nicht losfahren wollen“, betont Stella.

Deshalb freut sie sich, dass sowohl ihre Familie – eine

Handwerkerfamilie – und ihre Firma ihre Auslandszeit unterstützen.

Einigen junge Leute falle es hingegen schwer, alles stehen und liegen

zu lassen, um die Welt zu erkunden. Stella Meschede fände es daher

gut, wenn die Berufsschulen mehr über eine Auslandzeit informieren

und Fachleute zu dem Thema einladen würden.

Wer nach der Ausbildung im Ausland arbeiten möchte, findet auf

www.auslandsjob.de/work-and-travel-nach-der-ausbildung.php

zusätzliche Informationen, welche Wege offenstehen.

Spontanität ist bei der Organisation gefragt: Das erste Malheur

schon überwunden

Spontanität, Flexibilität, sich schnell auf neue Situationen

einstellen zu können, das steht bei den beiden Handwerkerinnen ganz

hoch im Kurs. „Wer jeden Tag etwas anderes erleben möchte, muss vor

allem flexibel sein und sich anpassen können“, lautet ihre Devise.

Das konnten die beiden schon notgedrungen unter Beweis stellen.

Sophie hatte einen Arbeitsunfall und sich einen Finger verletzt, so

dass sie den praktischen Teil ihrer Gesellenprüfung, die Handprobe,

nicht gleichzeitig mit ihrer Kollegin im Juli beenden kann. Doch die

beide fanden eine gute und praktikable Lösung: Stella wird schon im

September nach Australien fliegen. Sophie absolviert den letzten Teil

ihrer Prüfung etwas später und kommt im November oder Dezember nach.

Dann kann sich Stella schon mal orientieren und nach Arbeit und

Unterkunft für beide Ausschau halten. Einziger Wermutstropfen: Kein

gemeinsamer Surf-Kurs. Aber bekanntlich gibt es in Australien die

schönsten Surfstrände der Welt, und es wird sich sicher eine gute

Gelegenheit bieten. „Chapeau, dass sie das Problem so kooperativ

gelöst haben“, lobt Jane Jordan. Sie wünscht den Handwerkerinnen eine

erlebnisreiche Zeit in Down Under und viel Erfolg bei der weiteren

Planung.

Weitere Informationen auf www.auslandsjob.de,

www.initiative-auslandszeit.de und

www.auslandsjob.de/work-and-traveller.php

Kontakt: Jane Jordan, INITIATIVE auslandszeit, Berliner Str. 36,

33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel.: 05242 405434 2, E-Mail:

jane@auslandszeit.de

Über die Informationsportale:

Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigen

Informationsportal-Netzwerken zum Thema Auslandsaufenthalt im

deutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 in Rheda-Wiedenbrück

(Westfalen) gegründet und verfolgt die Entwicklungen rund um die

Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus.

Insgesamt sind unter dem Dach der Initiative verschiedene

OnlineFachportale vereint, die monatlich von über 500.000 Besuchern

genutzt werden.

Auslandsjob.de ist ein Fachportal für Auslandsaufenthalte mit dem

Schwerpunkt „Work and Travel“ bzw. Arbeiten im Ausland. Es bietet

Entscheidungshilfen und Links zu Jobangeboten im Ausland sowie Tipps

zum Visum, zu Flügen, Kosten und zur Planung. Des Weiteren gibt es im

Portal eine interaktive Planungscheckliste für alle, die ihre Work &

Travel-Zeit selbst organisieren.

Redaktion: Beatrix Polgar-Stüwe

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

mail@polgar-stuewe.de

Original-Content von: INITIATIVE auslandszeit, übermittelt durch news aktuell