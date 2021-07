Workation im Ausland: So gelingt sie rechtssicher (FOTO)

Die Sehnsucht zu reisen, ist wahrscheinlich noch nie so groß gewesen, wie zum jetzigen Zeitpunkt. Wer nun das Reisen nachholen möchte, fragt sich vielleicht: Warum nicht das Nützliche mit dem Schönen verbinden und mit einer „Workation“ den Arbeitsplatz an den Urlaubsort verlagern? Diese Idee liegt im Trend, aber rechtlich gibt es vorab einiges zu beachten – für die Arbeitskräfte wie für das Personalmanagement. Was bei Workation im Ausland zu tun ist, erfahren Interessierte in der Juli-Ausgabe (https://www.bdae.com/journal/ausgaben/2021/196-juli) des BDAE-Journals „Leben und Arbeiten im Ausland“

Wer sich vorab noch aussuchen kann, an welchen Arbeitsort es überhaupt geht, sollte auch einen Blick auf die neueste Ausgabe werfen. Denn dort stellt die BDAE-Redaktion die Ergebnisse des Global Livability Index vor. Er zeigt, wo die derzeit lebenswertesten Städte liegen. Gute Reise!

Wie Deutsche im Ausland ihre Corona-Impfung erhalten

Die Covid-19-Impfkampagne schreitet weltweit voran. Viele deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, fragen sich jedoch, wie sie an eine Covid-19-Schutzimpfung kommen. Manche überlegen sogar, extra nach Deutschland zu reisen, um eine Impfung in ihrem alten Heimatland zu erhalten. Doch inwieweit ist das möglich? Auch das klärt ein Fachbeitrag im BDAE-Journal „Leben und Arbeiten im Ausland“ (https://www.bdae.com/journal-leben-und-arbeiten-im-ausland).

Spannende Einblicke in den Alltag von Fluglots*innen

Eine Flugreise gilt vielen als Selbstverständlichkeit des modernen Lebens. Doch sie ist das Ergebnis einer komplexen und anstrengenden Teamarbeit eingespielter Fachleute – darunter Fluglotsinnen und Fluglotsen. Christian Heß, Spezialist und Berater in diesem Berufsfeld, erzählt im Interview, wie der Job-Alltag aussieht und warum gerade hier ein früher Ruhestand üblich ist.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomaden und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Reiseversicherung darstellen.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde das Unternehmen überdies vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

