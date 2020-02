World Vision: Deutschland muss geflüchtete Kinder aus Moria jetzt aufnehmen

Zustände im Flüchtlingslager auf Lesbos insbesondere für

Kinder entsetzlich

Die internationale christliche Kinderhilfsorganisation World Vision fordert die

deutsche Bundesregierung auf, umgehend etwa 1.000 unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos aufzunehmen. Nach einem Besuch des

Lagers auf der griechischen Insel berichtet der Vorstandsvorsitzende Christoph

Waffenschmidt von entsetzlichen Zuständen.

Über 20.000 Menschen leben mittlerweile in und um das Lager Moria – ausgelegt

ist es für die Aufnahme von 3.000 Flüchtlingen. Die jetzt im Lager lebenden

Geflüchteten sind vor allem während der vergangenen sechs Monate von der Türkei

aus über das Mittelmeer auf das nahe gelegene Lesbos gekommen.

Waffenschmidt besuchte in der vergangenen Woche das Lager, um sich mit eigenen

Augen ein Bild von der Situation vor Ort zu machen: “Die Menschen hausen in

Zelten aus Plastikplanen, schlafen in den kalten Nächten auf dem Boden, es gibt

kaum Strom. Die medizinische Versorgung ist nicht gewährleistet. Vor allem die

Kinder leiden hier unter der absoluten Perspektivlosigkeit.”

Etwa 40 Prozent der Menschen im Lager sind unter 18 Jahre alt. Unter ihnen knapp

1.000 Kinder, die ohne Begleitung geflüchtet und somit besonders schutzbedürftig

sind. Sie können keine reguläre Schule besuchen und sind Gewalt und Missbrauch

schutzlos ausgeliefert. Regelmäßig gibt es Messerstechereien. Mädchen trauen

sich nicht, nachts eine der wenigen Latrinen aufzusuchen. Die 14jährige Sayna

berichtet von Übergriffen: “Wir Mädchen werden oft belästigt, haben Angst. Wer

ohne Eltern hier ist, lebt besonders gefährlich.”

Auch die sanitären Zustände sind entsetzlich, erklärt Waffenschmidt: “Auf 460

Menschen kommt eine Wasserstelle. Und die gibt es nur im umzäunten Zentrum des

Lagers. Doch die weitaus meisten Menschen leben am Rand dieses Zentrums, im

sogenannten Dschungel. Hier herrschen unbeschreibliche Zustände. Überall Müll,

schlammige Wege. So dürfen Kinder nicht leben.”

Die Kinderhilfsorganisation fordert daher die Bundesregierung auf, schnell und

unbürokratisch zu helfen und die etwa 1.000 unbegleiteten Kinder von Lesbos nach

Deutschland zu holen. “Eigentlich ist das das Prinzip, das wir in Deutschland

immer anwenden. Wenn Kinder Waisen werden, wenn sie praktisch keine Familie mehr

haben, dann ist der Staat für ihren Schutz und ihre Sicherheit zuständig.”

Deutschland habe nicht nur die Mittel dazu, sondern auch die von zahlreichen

Städten und Gemeinden im Bündnis “Städte Sicherer Häfen” geäußerte Bereitschaft

zur Aufnahme, so Waffenschmidt. Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der

Türkei dürfe nicht als Feigenblatt dienen, um die Augen vor den

menschenunwürdigen Zuständen im Lager zu verschließen.

Waffenschmidt: “Als Christen und Demokraten ist es unsere Aufgabe, den Kindern

Schutz zu bieten und uns für ihre Rechte einzusetzen. Lesbos liegt am Rand

Europas – aber was dort geschieht, trifft das Herz Europas. Die Situation zu

ignorieren hilft Niemandem.”

HINTERGRUND

World Vision Deutschland e.V. ist ein überkonfessionelles, christliches

Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit,

humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. Im Finanzjahr

2018 wurden durch World Vision Deutschland 284 Projekte in 48 Ländern gefördert.

World Vision Deutschland ist mit weiteren World Vision-Werken in fast 100

Ländern vernetzt. World Vision unterhält offizielle Arbeitsbeziehungen zur

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

(UNICEF) und arbeitet eng mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen

zusammen (UNHCR).

