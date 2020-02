Zahl der hilfsbedürftigen Kinder in Afghanistan steigt um 40 Prozent

Nach 18 Jahren bewaffnetem Konflikt steigt die Zahl der

hilfsbedürftigen Kinder in Afghanistan dramatisch an: In diesem Jahr werden

zusätzliche 1,5 Millionen Mädchen und Jungen humanitäre Hilfe benötigen, das ist

ein Anstieg um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, warnt die

Kinderrechtsorganisation Save the Children. Afghanistan ist eines der

gefährlichsten Länder der Welt.

“Seit 18 Jahren herrscht in Afghanistan Krieg. Kein Kind dort ist im Frieden

geboren”, betont Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children

Deutschland. “Es darf nicht noch eine verlorene Generation heranwachsen. Wir

dürfen nicht hinnehmen, dass Mädchen und Jungen nicht zur Schule gehen, weil sie

Angst haben, auf dem Schulweg getötet zu werden. Der jahrelange Konflikt hat zu

einem eklatanten Mangel an Bildungsmöglichkeiten und Gesundheitsversorgung

geführt, ganz zu schweigen von psychologischer Hilfe für Kinder, um die Gräuel

des Krieges zu verarbeiten. Leider ist der Konflikt in Afghanistan angesichts

der vielen anderen Katastrophen auf der Welt in den Hintergrund getreten.”

In diesem Jahr wird ein Viertel der Einwohner Afghanistans – insgesamt 9,4

Millionen Menschen – auf humanitäre Hilfe angewiesen sein, darunter 5,26

Millionen Kinder. “Save the Children verstärkt die Hilfe in Afghanistan”, sagt

Krüger. “Denn Kinder haben ein Recht auf Sicherheit, Schutz und Wohlergehen. Das

steht ihnen nach internationalem Recht zu. Wir müssen den Kindern in Afghanistan

eine Zukunft ohne Gewalt und Angst geben.”

Laut dem neuen Bericht “Krieg gegen Kinder”, den Save the Children in diesem

Monat veröffentlicht hat, gehört Afghanistan zu den zehn gefährlichsten Ländern

der Welt. Dort gibt es weltweit die meisten Kinder, die getötet oder verstümmelt

werden.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan

weiter verschlechtert, die Zahl der getöteten und verletzten Kinder hat sich

erhöht. Nach UN-Angaben lag der Anteil von Kindern unter den getöteten

Zivilisten in Afghanistan in den ersten neun Monaten 2019 bei 77%. Das tägliche

Todesrisiko hat einen erheblichen Einfluss auf die psychische Gesundheit von

Kindern. Sie werden Zeugen von extremer Gewalt und sind mit traumatisierenden

und lebensverändernden Verletzungen konfrontiert. Jeder 10. Einwohner

Afghanistans hat eine körperliche Behinderung.

Nach einer Analyse von Save the Children sagen zwei Drittel der Eltern in

Afghanistan, ihre Kinder hätten Angst, auf dem Weg zur Schule Opfer von

Explosionen, Entführungen oder anderen Formen extremer Gewalt zu werden. Das

unterstreicht, wie sehr Kinder in Afghanistan auf Unterstützung angewiesen sind.

