Zahl der Woche: 10 % der Führungskräfte in obersten Bundesbehörden arbeiteten 2018 in Teilzeit

Von den 2 798 in den obersten Bundesbehörden mit

Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben betrauten Beschäftigten haben

2018 nur 271 oder 10 % in Teilzeit gearbeitet (ohne Bundesbank). Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des öffentlichen

Dienstes am 23. Juni weiter mitteilt, waren es mit einem Anteil von

75 % mehrheitlich Frauen, die eine Leitungsfunktion in Teilzeit

ausübten. Von allen Frauen in Leitungspositionen in obersten

Bundesbehörden arbeiteten 21 % in Teilzeit, während der entsprechende

Männeranteil bei nur 4 % lag.

Nur rund ein Drittel der Führungskräfte in den 14

Bundesministerien und anderen obersten Bundesbehörden (zum Beispiel

Bundeskanzleramt, Bundesverfassungsgericht, Bundesrechnungshof) waren

Frauen. Insgesamt konnte hinsichtlich einer gleichberechtigten

Teilhabe von Frauen und Männern in diesen Behörden 2018 kein

Fortschritt gegenüber dem Vorjahr erzielt werden.

Dies geht aus dem Gleichstellungsindex 2018 hervor, den das

Statistische Bundesamt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend am 5. Juni 2019 veröffentlicht hat.

