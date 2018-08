ZDF-Politbarometer August I 2018 / Mehrheit führt Hitzesommer auf Klimawandel zurück / Zwei Drittel für Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht (FOTO)

Das heiße Wetter in den letzten Wochen ist für 68 Prozent derBefragten eine Folge des Klimawandels, für 28 Prozent liegt das imBereich üblicher Wetterschwankungen (Rest zu 100 Prozent hier und imFolgenden jeweils „weiß nicht“). Auch der Sommer 2015 zeichnete sichdurch Hitzerekorde aus, damals schrieb das aber nur knapp die Hälfte(Aug. 2015: 48 Prozent) dem Klimawandel zu, ähnlich viele (Aug. 2015:49 Prozent) hielten das für normale Schwankungen. Die Anhänger fastaller Parteien machen mehrheitlich die globale Erwärmung für dasdiesjährige Sommerwetter verantwortlich, lediglich die AfD-Anhängersehen das etwas anders (Klimafolge: 45 Prozent; normale Schwankung:50 Prozent). Vor allem die Trockenheit führt jetzt in derLandwirtschaft zu Ernteausfällen. Die Landwirte fordern daherzusätzliche staatliche Unterstützung von einer Milliarde Euro, wasdurchaus auf Zustimmung stößt: 42 Prozent der Befragten sind fürfinanzielle Hilfen in dieser Höhe, 11 Prozent meinen, die Landwirtesollten mehr, 20 Prozent sie sollten weniger und 18 Prozent siesollten überhaupt keine zusätzlichen Hilfen bekommen.

Projektion: AfD, Grüne und FDP legen zu – Linke verliert

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, blieben die

Werte der Regierungsparteien unverändert, die Union käme weiterhin

auf 31 Prozent und die SPD auf 18 Prozent. Die AfD erreichte mit 16

Prozent (plus 1) erneut einen Bestwert, die Grünen wären mit 15

Prozent (plus 1) so stark wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr,

und auch die FDP könnte mit 8 Prozent (plus 1) zulegen. Deutliche

Einbußen hätte dagegen die Linke mit 9 Prozent (minus 2), die anderen

Parteien erreichten zusammen 3 Prozent (minus 1). Damit hätte eine

große Koalition zwar noch eine Mehrheit, diese fällt aber so knapp

aus wie noch nie im Politbarometer. Von den anderen derzeit politisch

denkbaren Bündnissen würde es nur für eine Jamaika-Koalition aus

CDU/CSU, FDP und Grünen reichen.

Beurteilung der Regierungsparteien

Nachdem die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung insgesamt

in den letzten Wochen erheblich nachgelassen hat, geht es jetzt

wieder etwas bergauf. Zurückzuführen war das auf den unionsinternen

Streit um die Flüchtlingspolitik. Anfang Juni noch mit einem

Durchschnittswert von 0,7 auf der Skala von plus 5 bis -5 eingestuft,

sank die Zufriedenheit mit der Arbeit der CDU/CSU in der Regierung

Ende Juni auf minus 0,3, im Juli auf minus 0,6 und liegt jetzt bei

minus 0,1. Zwar verschlechterte sich auch die Bewertung der SPD als

Regierungspartner in diesem Zeitraum (Juni I: 0,6; Juni II: 0,3;

Juli: 0,2), blieb jedoch im positiven Bereich und fällt mit derzeit

0,2 weiterhin besser aus als die der Union.

Top Ten: Schäuble auf Platz eins

Die Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker wurde

im Juli von den Befragten neu zusammengestellt. Nach kurzer

Unterbrechung wieder dabei ist Wolfgang Schäuble, nicht mehr dazu

zählt Markus Söder. Die beste Bewertung erhält Wolfgang Schäuble mit

einem Durchschnittswert von 1,7 auf der Skala von +5 bis -5. Auf

Platz zwei liegt Cem Özdemir mit verbesserten 1,1 (Juli: 0,9), danach

Olaf Scholz mit 1,0 (Juli: 1,0), Angela Merkel mit 0,9 (Juli: 0,9)

und Heiko Maas, der mit ebenfalls 0,9 (Juli: 0,5) deutlich zulegen

kann. Christian Lindner kommt auf 0,3 (Juli: 0,1), Sahra Wagenknecht

auf 0,2 (Juli: 0,3), Andrea Nahles auf 0,1 (Juli: 0,2) und auch

Ursula von der Leyen wird mit 0,1 (Juli: 0,1) bewertet. Schlusslicht

bleibt Horst Seehofer. Er wird mit minus 0,8 (Juli: minus 1,2) zwar

weniger schlecht beurteilt als zuletzt, ist aber als Einziger

weiterhin deutlich im Negativbereich angesiedelt.

Große Zustimmung für allgemeine Dienstpflicht

68 Prozent und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen würden

die Einführung einer einjährigen Dienstpflicht für alle jungen Männer

und Frauen bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich begrüßen. Die

größte Zustimmung zu diesem Vorschlag aus Unionskreisen gibt es unter

den eigenen Anhängern (77 Prozent), gefolgt von den Anhängern der AfD

(72 Prozent). Aber auch jeweils knapp zwei Drittel der Anhänger von

SPD (62 Prozent), FDP (65 Prozent) und Grünen (66 Prozent) sowie gut

die Hälfte der Linke-Anhänger (52 Prozent) sprechen sich dafür aus.

Sammlungsbewegung „Aufstehen“: Mehrheit ist skeptisch

Die von Sahra Wagenknecht ins Leben gerufene Bewegung „Aufstehen“

will parteiübergreifend linke Inhalte in Politik und Gesellschaft

besser durchsetzen. Dass dies gelingen wird, glauben nur 21 Prozent

aller Befragten, 63 Prozent bezweifeln das, darunter Mehrheiten in

allen Parteianhängergruppen mit Ausnahme der Linken: Von deren

Anhängern trauen 45 Prozent der neuen Sammlungsbewegung ihrer

Fraktionsvorsitzenden zu, linke Inhalte politisch besser durchsetzen

zu können, 39 Prozent glauben das nicht.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 7. bis 9. August 2018 bei 1294 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-

als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist

repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der

Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-

drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-

zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 32

Prozent, SPD: 20 Prozent, AfD: 12 Prozent, FDP: 8 Prozent, Linke: 9

Prozent, Grüne: 16 Prozent.

Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 31. August

2018. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den

genauen Frageformulierungen: www.forschungsgruppe.de.

