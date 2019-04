Zentralverband Dachdecker: Europawahl auch wichtig fürs Handwerk

Am 26. Mai zur Europawahl zu gehen, hält der

Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) für äußerst

wichtig, um ein freies und sicheres Europa zu bewahren. Die

gemeinsamen Anstrengungen innerhalb der EU, zum Beispiel für

Fachkräftesicherung, Innovationskraft und faire

Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, nützten auch dem Handwerk in

Deutschland.

Gemeinsam an einem besseren Europa arbeiten

Selbst wenn oft zu Recht auf das Bürokratiemonster Brüssel

geschimpft werde, müsse man sich immer wieder vor Augen halten, was

die EU für rund 500 Millionen Bürger bedeute, sagt

ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx und fährt fort: „Die EU ist der

größte Wirtschaftsraum der Welt und mit durchschnittlich 30.000 Euro

Pro-Kopf-Einkommen zählt unser Lebensstandard zu den höchsten

weltweit. Deutsche Unternehmen exportieren Waren im Gesamtwert von

rund 780 Milliarden Euro in die übrigen Mitgliedsstaaten. Abgesehen

davon steht die EU für politische Stabilität, gemeinsame Werte und

Freiheit: Auch davon profitieren unsere Handwerksbetriebe. Und zum

Thema Bürokratie sei angemerkt: Wir sind derzeit mit 96 Sitzen im

EU-Parlament bestens vertreten. Gemeinsam mit dem Zentralverband des

Deutschen Handwerks konnten wir bei wichtigen Entscheidungen Einfluss

nehmen und haben so zum Beispiel eine Aushöhlung des Meisterbriefs

verhindert und Erleichterungen bei der Tachografenpflicht erreicht.

Natürlich gibt es vieles zu verbessern: Aber lieber gemeinsam an

einem noch besseren Europa arbeiten als jeder für sich als

Einzelkämpfer. Denn ein zersplittertes Europa macht angreifbarer, ein

vereintes macht stark! Und die großen Herausforderungen wie

Klimawandel, Digitalisierung oder künstliche Intelligenz sollten über

dem Ärger einer unnötigen Richtlinie stehen. Nur in einem vereinten

Europa wird Deutschlands Wirtschaft – und damit auch das

Dachdeckerhandwerk – den hohen Standard halten und im Wettbewerb

bestehen können!“

Original-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuell