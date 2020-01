Zocken erlaubt / Kommentar von Karl Schlieker zum Glücksspielmarkt

Online-Zocken mit amtlichem Segen. Die Einigung der lange Zeit

zerstrittenen Bundesländer auf gemeinsame Regeln für den Glücksspielmarkt ist

eine gute Nachricht. Zu hohe Erwartungen an Suchtprävention und Spielerschutz

sollten damit allerdings nicht verbunden werden. Denn die Länder beugen sich mit

dem geplanten Staatsvertrag lediglich pragmatisch der Not des Faktischen.

Online-Spiele im Internet sind längst flächendeckend verfügbar. Die

Internet-Anbieter nutzen mit Lizenzen aus Malta, Gibraltar oder Isle of Man das

EU-Recht, nach dem sie ihre Wetten vertreiben dürfen, solange es keine

konsistenten nationalen Regeln gibt. Genau das war in Deutschland nicht der

Fall, da sich erstens die Bundesländer nicht einig waren und zweitens

Internet-Spiele vom Online-Casino bis zur Internet-Sportwette unterschiedlich

geregelt wurden. Mit der Einigung wollen die Bundesländer dem nun einen Riegel

vorschieben und einheitliche Vorschriften für alle Internet-Zockerbuden

festzurren. Das wurde auch Zeit. Online-Glücksspiel ist höchst suchtgefährdend,

da es rund um die Uhr verfügbar ist und bequem im Verborgenen gespielt werden

kann. Eine bundesweite Aufsichtsbehörde, Werbe-Beschränkungen sowie ein

Einzahlungslimit bei Wetten, vorgeschriebene Spielerkonten und eine nationale

Sperrdatei sind sinnvolle Schritte, um zumindest die größten Auswüchse

einzudämmen. Die entscheidende und bisher nicht beantwortete Frage ist

allerdings, wie die Regeln im weltweiten Datennetz wirksam kontrolliert und dann

auch noch durchgesetzt werden sollen.

