Zu helle Autoscheinwerfer – Augenärzte warnen vor Gefahren / „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“, Donnerstag, 6. Dezember 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen (VIDEO)

Das landespolitische Magazin des SWR Fernsehens „zur Sache

Rheinland-Pfalz!“ widmet sich am Donnerstag, 6. Dezember, 20.15 Uhr,

unter anderem der Gefahr durch zu helle Autoscheinwerfer und wirft

einen Blick auf den Streit um ein Gutachten zur Kommunalreform.

Sie sind modern und schick und leuchten die Straße weit und hell

aus: Neuartige LED-Scheinwerfer. Doch die Leuchten werden immer

heller, blenden entgegenkommende Fahrer und werden damit zur Gefahr.

Christiane G. aus Mainz ist wütend, wenn sie abends auf der

Landstraße in so ein Aufblendlicht hineinfährt: „Danach fahre ich

Sekunden lang wie in finsterer Nacht“, erzählt sie. Bei Menschen über

60 seien das bis zu zwei Sekunden, warnen Augenärzte. Die 71-jährige

Mainzerin kann es nicht fassen, wie der Gesetzgeber so etwas zulassen

kann. „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ macht den Blend-Test mit

unterschiedlichen Scheinwerfern-Typen und hakt bei Politik und

Industrie nach.

Streit um Gutachten zur Kommunalreform

Müssen Dörfer mit weniger als 300 Einwohner um ihre Existenz

bangen? Werden die Landkreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und

Rhein-Hunsrück-Kreis zu einem Mega-Landkreis fusioniert, der größer

ist als das Saarland? Noch ist es nur ein Gutachten im Auftrag des

Landtags, das für Diskussionen sorgt. „Zur Sache Rheinland-Pfalz“

zeigt, wo Fusionen und Zusammenlegungen sinnvoll wären, aber auch wo

Bürgernähe und Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Strecke blieben.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

– Bald weniger Funklöcher in Rheinland-Pfalz? – Streit um

superschnelles Internet

– Kramp-Karrenbauer, Merz oder Spahn? – Machtkampf um den

CDU-Vorsitz

