zu Landminen

Auch für den Krieg gibt es Regeln – und zwar seit Langem. So soll

die Zivilbevölkerung geschützt werden. Chemiewaffen sind verpönt beziehungsweise

verboten. Für verborgene Antipersonenminen gilt Ähnliches. Dies hindert

US-Präsident Donald Trump freilich nicht daran, diesen Minen wieder seinen

zweifelhaften Segen zu geben. Das ist schändlich, weil Minen Unschuldige treffen

und dauerhaft schädigen – nicht zuletzt Kinder in Entwicklungsländern, die

naturgemäß weniger vorsichtig sind als Erwachsene. Schändlich aber auch, weil

Trump mit der Entscheidung die falschen Leute ermutigt – Warlords in entlegenen

Gebieten, die kein Geld für moderne Waffensysteme haben, für schmutzige, billige

Minen jedoch sehr wohl. An dieser Bewertung ändert die Tatsache nichts, dass

neben den USA einst auch Russland und China ein förmliches Verbotsabkommen nicht

unterzeichnen wollten.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4509049

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell