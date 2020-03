zu Türkei/Syrien/Flüchtlinge

Erdogans Erpresung

Raimund Neuß zur Flüchtlingspolitik Ankaras und der EU Der Zynismus ist nicht zu

überbieten. “Wir haben die Tore geöffnet”, tönt der türkische Präsident Recep

Tayypi Erdogan und mahnt die EU, “ihren Teil der Last” zu übernehmen. Sein

Versuch, die Türkei als Großmacht zu etablieren, ist gescheitert. Nun nutzt er

das Schicksal syrischer Flüchtlinge, um die EU zu erpressen, für ihn die Kohlen

aus dem Feuer zu holen. Was können die Europäer tun? Die Schließung von

Grenzübergängen wird nicht lange helfen. Das geht ohnehin allenfalls an den

Landgrenzen. Eine Gemeinschaft zivilisierter Staaten kann und darf nicht wieder

zulassen, dass Menschen an ihrer Seegrenze ertrinken. Die EU wird Erdogan somit

zähneknirschend helfen müssen, die Folgen des Unheils zu bewältigen, das er

angerichtet hat. Auch durch eine – geregelte – Aufnahme von Flüchtlingsgruppen.

Umso schlimmer ist es, dass die EU zwei ihrer zentralen Probleme nicht einmal im

Ansatz gelöst hat: Weder gibt es ein Verfahren zur Verteilung von Flüchtlingen,

noch hat die Gemeinschaft eine Antwort darauf gefunden, dass die USA unter

Donald Trump als westliche Führungsmacht ausfallen. Eine koordinierte Außen- und

Sicherheitspolitik wäre erforderlich, um Erdogan jene Antwort zu geben, die er

verdient: Die erbetene Solidarität muss ihren Preis haben – ein Ende der

aggressiven Politik Ankaras an seiner Südostgrenze und das Unterbinden nicht

genehmigter Grenzübertritte.

