Zum internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2015: Ehrenamtliche Mitbestimmung prägt Krankenkassen – drei von vier gesetzlich Versicherten wollen selbst entscheiden

Freiwilligenarbeit spielt in Deutschland eine

große Rolle. Ehrenamtliches Engagement ist nicht nur eine

Möglichkeit, sich für andere einzusetzen, sondern ermöglicht es dem

Einzelnen, in vielen Bereichen der Gesellschaft mitzubestimmen und zu

gestalten. Was viele nicht wissen: Auch im Gesundheitswesen ist

Mitbestimmung möglich und wichtig – nicht zuletzt in den gesetzlichen

Krankenkassen. Drei von vier gesetzlich Versicherten wollen selbst

entscheiden, wer ihre Interessen in der eigenen Krankenversicherung

vertritt, so eine bevölkerungsrepräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag

der Techniker Krankenkasse (TK). 87 Prozent der Befragten ist es

zudem wichtig, dass Vertreter der Versicherten den Kurs der

Krankenkassen kontrollieren. Das teilt die TK anlässlich des

internationalen Tags des Ehrenamts am 5. Dezember 2015 mit.

Mitbestimmen, mitentscheiden, mitgestalten – in den gesetzlichen

Krankenkassen ermöglicht dies ihre Selbstverwaltung. Ihr Gremium, der

Verwaltungsrat, entscheidet über Zusatzleistungen, die über den vom

Gesetzgeber vorgegebenen Katalog hinausgehen wie zum Beispiel

Wahltarife. Ob und in welcher Form die Krankenkasse diese Leistungen

anbietet, hängt also von den Entscheidungen des Verwaltungsrats ab.

Außerdem legt dieser den Haushalt fest, wählt den Vorstand und

beschließt die Satzung. In der TK engagieren sich insgesamt 30 Frauen

und Männer ehrenamtlich im Verwaltungsrat. Das Gremium setzt sich

zusammen aus Vertretern von Versicherten und Arbeitgebern. Auch in

der gesundheits- und sozialpolitischen Diskussion bezieht der

Verwaltungsrat Stellung und vertritt die Interessen der

TK-Versicherten.

Die TK legt großen Wert auf diese gelebte Demokratie. Deshalb

lässt sie ihre Mitglieder durch Urwahl bei der Sozialwahl selbst

bestimmen, wer ihre Interessen vertreten soll. Anders als bei der TK

finden bei vielen anderen Kassen keine echten Wahlen statt. Die

nächste Gelegenheit, bei der die TK-Versicherten ihre

Interessenvertreter wählen können, ist die Sozialwahl am 31. Mai

2017. Weitere Informationen bietet die TK-Homepage unter www.tk.de

(Webcode 773310) und die Broschüre “Der Verwaltungsrat”, die einen

Überblick über Arbeit und Aufgaben des ehrenamtlichen Verwaltungsrats

gibt (Webcode 163492).

