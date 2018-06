„Zur Sache“-PoliTrend: Starke Einbußen für die SPD / Mehr dazu in „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am 21.6., 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Ampelkoalition ohne Mehrheit / Mehr als die Hälfte

der Befragten zufrieden mit der Landesregierung / Hohe

Unzufriedenheit mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik

Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, müsste die SPD mit einem

deutlichen Verlust an Wählerstimmen rechnen und die CDU würde

stärkste Kraft im Landtag. Die SPD käme auf ihr niedrigstes Ergebnis

überhaupt in einem PoliTrend. Als Folge verlöre die regierende

Ampelkoalition ihre Mehrheit. Gleichwohl ist mehr als die Hälfte

zufrieden mit der Landesregierung.

Sonntagsfrage Landtagswahl: Regierungsmehrheit verloren, SPD nicht

mehr stärkste Kraft Nach dem „Zur-Sache“-PoliTrend käme die SPD auf

29 Prozent der Stimmen. Sie würde damit gegenüber dem PoliTrend vom

März 2018 acht Prozentpunkte verlieren. Die CDU käme auf 31 Prozent

und verlöre 2 Prozentpunkte. Die AfD könnte um fünf Prozentpunkte

zulegen und käme auf 13 Prozent der Stimmen. Die Grünen könnten ihr

Ergebnis um drei Prozentpunkte auf 11 Prozent erhöhen, die FDP käme

unverändert auf 7 Prozent. Die Linke gewönne zwei Prozentpunkte und

könnte mit 5 Prozent der Stimmen in den rheinland-pfälzischen Landtag

einziehen.

Mehr als die Hälfte zufrieden mit der Landesregierung Im aktuellen

„Zur Sache“-PoliTrend zeigen sich 54 Prozent der Befragten zufrieden

oder sehr zufrieden mit der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen.

Weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden sind 42 Prozent der

Befragten. Damit liegt die Bewertung der Landesregierung im

Ländervergleich im Mittelfeld (In Berlin sind 36 Prozent, in Bayern

70 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit ihren

Landesregierungen).

Aussagen zum Thema „Flüchtlinge“ Sorgen darüber, dass mit den

Geflüchteten auch die Kriminalität im Land ansteige, haben 56 Prozent

der Befragten im „Zur Sache“-PoliTrend. Im März 2016 vor der

Landtagswahl waren das noch 52 Prozent. Keine Sorge deswegen machen

sich aktuell 42 Prozent, im März 2016 waren es noch 45 Prozent.

Dass mit den Geflüchteten der Einfluss des Islams in Deutschland

zu stark werde, befürchten im aktuellen „Zur Sache“-PoliTrend 54

Prozent der Befragten – im März 2016 waren es 53 Prozent. 44 Prozent

der Befragten teilen diese Befürchtung nicht; im März 2016 waren es

45 Prozent. 60 Prozent der Befragten sehen Flüchtlinge in

Rheinland-Pfalz als positiv für den Arbeitsmarkt in Deutschland an.

Nicht so sehen das aktuell 34 Prozent der Befragten. Als eine

Bereicherung für das Leben in Deutschland empfinden 48 Prozent (März

2016: 56 Prozent der Befragten) die Geflüchteten im Lande, während 43

Prozent (März 2016: 35 Prozent) dies nicht so sehen.

Deutliche Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik der

Bundeskanzlerin Im „Zur Sache“-PoliTrend ist eine deutliche Mehrheit

der Befragten unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik Angela Merkels.

60 Prozent der Befragten sind mit ihrer Politik in diesem Bereich

weniger oder nicht zufrieden. Demgegenüber sind 38 Prozent der

Befragten mit der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin zufrieden

oder sehr zufrieden.

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage des

Wahlforschungsinstituts „Infratest dimap“ unter 1.004

wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern

(Erhebungszeitraum: 14.-18. Juni 2018). Die ausführlichen Ergebnisse

sendet das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am Donnerstag,

21. Juni 2018, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Zitat nur mit Quellenangabe „SWR Politikmagazin –Zur Sache

Rheinland-Pfalz!–“ frei.

Rückfragen der Presse bitte an: Dr. Ina-Gabriele Barich, Tel.

06131 929-33227, Redaktion „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell