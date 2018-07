Zusammenarbeit von Landesregierung NRW und Freien Berufen bei Digitalisierung

Der Verband Freier Berufe NRW (VFB NW) wird

noch in 2018 mit der Landesregierung NRW beim aktuellen Thema

„Digitalisierung“ verstärkt zusammenarbeiten. Das ist erstes Ergebnis

der Podiumsdiskussion einer Konferenz, zu der der VFB NW Herrn

Minister Professor Pinkwart, Minister für Digitalisierung des Landes

Nordrhein-Westfalen, am 02.07.2018 eingeladen hatte.

Der Vorsitzende des VFB NW Hanspeter Klein betonte in seiner

Eröffnung, den hohen Stellenwert der Digitalisierung für die Freien

Berufe in NRW. Wichtig sei es, so der VFB NW-Vorsitzende, die

Digitalisierungsdiskussion so zu führen, dass sich die Technik immer

an den Bedürfnissen der Menschen orientieren müsse, eine

Verselbständigung der Technik oder sogar eine unreflektierte

Anpassung des Menschen an alles technisch Mögliche dürfe es unter

keinen Umständen geben.

Der Minister unterstützt ausdrücklich diesen Ansatz und bot den

Freien Berufen im Land an, bei der Konzeptionierung der

Landesentwicklungsstrategie zur Digitalisierung in

Nordrhein-Westfalen, mitzuwirken. Das Konzept „Digitales NRW“ wird

noch vor der Sommerpause 2018 vorgestellt und systematisch

weiterentwickelt werden. Der VFB NW wird die Positionen der ihm

angeschlossenen Kammern und Verbände bei dieser Diskussion

einbringen. Die Freien Berufe setzen auf das von der Landesregierung

angekündigte Institut für die Freien Berufe, auf die Einbeziehung in

regelmäßige Gespräche mit der Landesregierung und auf eine

Berücksichtigung bei den vom Land eingerichteten Digi-Hubs.

Die gesamte Pressemeldung findet man unter: www.vfb-nw.de.

Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und Verbandsprofil

In NRW gibt es 274.000 selbstständige Freiberufler. Das entspricht

einem Drittel aller Unternehmen in NRW. Der VFB NW vertritt als

Dachorganisation 36 Kammern und Verbände der Freien Berufe in NRW,

darunter Apotheker, Ärzte, Grafik-Designer, Ingenieure, Notare,

Patentanwälte, Rechtsanwälte, Restauratoren, Steuerberater,

Tierärzte, Tonkünstler, Wirtschaftsprüfer und Zahnärzte.

