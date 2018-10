Zuwanderung ausländischer Fachkräfte – BA macht Vorschläge //BA-Presseinfo Nr. 27

Verwaltungsrat und Vorstand legen Vorschläge zur

Vereinfachung der gezielten Erwerbsmigration vor

Die BA hat in den vergangenen Jahren bereits vielfältige

Erfahrungen in der Gewinnung und Vermittlung von ausländischen

Fachkräften gesammelt, zum Beispiel im Projekt „Triple Win“ zur

Gewinnung von Pflegekräften aus Drittstaaten. Diese Expertise bringt

sie nun in die Diskussion um ein „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ und

dessen Umsetzung ein. Eine im Frühjahr 2018 vom Verwaltungsrat

eingesetzte, übergreifende Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des

Verwaltungsrates und Verwaltung der BA hat unter Beteiligung von

Experten von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Vertretern

verschiedener Ministerien sowie weiterer Institutionen konkrete

Vorschläge zur Vereinfachung der gezielten Fachkräftezuwanderung aus

Drittstaaten vorgelegt.

Für insgesamt zehn Handlungsfelder wurden Herausforderungen

beschrieben und konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie die

erwerbsbezogenen Zugangswege nach Deutschland vereinfacht werden

können. Alle Ergebnisse und Vorschläge finden Sie in dem

Abschlussbericht, der dieser Pressemitteilung beigefügt ist.

