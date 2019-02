Zweite Verhandlungsrunde Landesbeschäftigte Einkommensverhandlungen Öffentlicher Dienst: Alle Karten auf den Tisch!

Vor Beginn der zweiten Runde der

Einkommensverhandlungen für die Landesbeschäftigten am 6. Februar

2019 in Potsdam hat sich der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach

einigungsbereit gezeigt: „Gewerkschafter gehen immer konstruktiv und

optimistisch in Verhandlungen. Jetzt müssen alle Karten auf den Tisch

und dann muss ein Kompromiss her. Beide Seiten wollen einen

attraktiven öffentlichen Dienst, und dafür ist eine konkurrenzfähige

Bezahlung die entscheidende Voraussetzung.“

In der aktuellen Lage, so der dbb Chef weiter, brauche Deutschland

einen funktions- und leistungsfähigen öffentlichen Dienst und keine

langen Tarifauseinandersetzungen: „Allein die Länder haben im

vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss von 7,1 Milliarden Euro

erwirtschaftet. Jetzt ist nicht die Zeit, weitere Sparrunden zu

fahren, sondern den öffentlichen Dienst zu stärken, die Beschäftigten

zu motivieren und Herausforderungen wie den demografischen Wandel,

die Digitalisierung oder die Energie- und Verkehrswende zu

bewältigen.“

Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder will

Ulrich Silberbach außerdem dazu nutzen, gegenüber den Arbeitgebern

erneut die ausufernde Befristungspraxis im öffentlichen Dienst zu

thematisieren: „Das ist inzwischen wirklich skandalös. Im

öffentlichen Dienst sind fast 400.000 Beschäftigungsverhältnisse und

60 Prozent aller Neueinstellungen befristet, viel mehr als in der

Privatwirtschaft. Das ist kontraproduktiv, wettbewerbsschädlich,

demotivierend und muss aufhören. Auch darüber wird in Potsdam zu

reden sein.“

Hintergrund:

Von den Verhandlungen über den Tarifvertrag für den öffentlichen

Dienst der Länder (TV-L) sind im Sachsen-Anhalt mehr als 72.000

Beschäftigte betroffen: fast 37.000 Tarifbeschäftigte des Landes

sowie über 35.000 Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes

und der Kommunen, auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 28. Februar – 1. März 2019

(in Potsdam) vereinbart.

Kernforderungen des dbb:

6 Prozent mehr Einkommen, mindestens 200 Euro (Laufzeit: 12

Monate). Eine angemessene und zukunftsfähige Entgeltordnung für den

TV-L. Die Erhöhung der Pflegetabelle um 300 Euro. Ein Fahrplan für

die Einführung der Paralleltabelle im Bereich der Lehrkräfte.

Stufengleiche Höhergruppierung. 100 Euro mehr für Auszubildende und

unbefristete Übernahme.

