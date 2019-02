Studie: Deutsche sehen Ausbildungsbürokratie zwiespältig / Zweifel an strengen Qualifikationsstandards / Nutzen für Wirtschaft und Verbraucher weitgehend unstrittig

Die Deutschen hadern mit den strengen

Ausbildungsstandards, sehen aber auch viele Vorteile am bestehenden

System. Einerseits sagen neun von zehn Bundesbürgern, dass in der

Produktion und im Maschinenbau ohne gut ausgebildete Fachkräfte

nichts geht. Andererseits finden zwei von fünf Deutschen das

Ausbildungssystem zu streng. Das sind Ergebnisse der

bevölkerungsrepräsentativen Umfrage „Fachkräfte 2019“, für die 1.004

Bundesbürger befragt wurden.

Wird die Ausbildung überbewertet? Jeder zweite Deutsche meint,

dass Verbraucher durch eine Lockerung der Vorschriften von

günstigeren Preisen profitieren würden. Und nicht nur das. 39 Prozent

stellen das Ausbildungssystem sogar komplett infrage. Es ist zu

streng, finden sie. Fast drei von fünf Bundesbürgern sind zudem davon

überzeugt, dass Unternehmen in Deutschland wettbewerbsfähiger wären,

wenn sie weniger strikt auf die Abschlüsse der Bewerber achten

müssten.

Tatsächlich ist der formelle Aufwand, um einen Beruf ausüben zu

dürfen, in Deutschland oft höher als in anderen Ländern. So sind

hierzulande beispielsweise nur Elektrofachkräfte berechtigt,

elektrische Anlagen zu errichten oder zu ändern. Meisterbriefe und

DIN-Normen sollen Qualität garantieren. „Die berufliche und

akademische Ausbildung in Deutschland ist im internationalen

Vergleich vorbildlich“, sagt Frits Scholte, Vorsitzender der

Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. „Das System ist ein

entscheidender Faktor für den Aufstieg der Bundesrepublik zum

Exportweltmeister“.

Ohne Ausbildung fehlt Kompetenz

Nach Ansicht der Bundesbürger hat eine deutsche Ausbildung im

Ausland einen hervorragenden Ruf. So meinen 87 Prozent der

Bevölkerung, dass deutsche Experten weltweit gefragt sind. Doch nicht

allein wegen des Diploms: Wertvoller als der Berufsabschluss sei

vielmehr die Berufserfahrung, finden 79 Prozent. Trotzdem zweifeln

viele Deutsche an der Kompetenz von Menschen ohne Ausbildung. Wer

ohne Berufsabschluss arbeitet, der beherrscht seine Arbeit oft nicht

richtig, sagen 53 Prozent der Bundesbürger. 83 Prozent sehen vielmehr

das deutsche Ausbildungssystem mit seinen hohen Standards als Garant

für gute Nachwuchskräfte.

Doch geeignete Azubis zu finden wird immer schwerer. „Ein Grund

für den Fachkräftemangel ist, dass sich immer mehr junge Menschen für

ein Hochschulstudium statt für eine Ausbildung entscheiden“, so

Scholte. „Es ist deshalb zu begrüßen, dass die Bundesregierung die

Ausbildungsbedingungen verbessern will, zum Beispiel durch einen

Mindestlohn“.

Guter Verbraucherschutz dank Qualifizierung

Von gut ausgebildetem Personal profitiert nach Ansicht der

Deutschen vor allem die Wirtschaft. Insbesondere in der Produktion

und im Maschinenbau gehe ohne gut ausgebildete Fachkräfte gar nichts,

meinen 87 Prozent der Bevölkerung. Doch die Bundesbürger sehen durch

berufliche Qualifikation auch Vorteile für die Gesellschaft. So sagen

82 Prozent, dass ein Meisterbrief und andere Qualifikationsnachweise

wichtig für den Verbraucherschutz sind.

