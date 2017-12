Zwischen den Jahren Stellenanzeigen auszuschreiben, macht durchaus Sinn

Die Tage um Weihnachten und Neujahr dienen nicht

nur der Besinnung, sondern auch einer Bilanz der vergangenen zwölf

Monate. Kann man das Leben führen, das man sich und seiner Familie

wünscht? Zwischen den Jahren finden viele die Ruhe, über ihre

Berufstätigkeit und über die Frage nachzudenken, ob man im kommenden

Jahr so wie bisher weitermachen möchte. Ist es Zeit für etwas Neues?

Der Jahreswechsel weckt den Wunsch nach Veränderung. Aber die wirft

auch Fragen auf.

Wer zum Beispiel 2018 den Job und Arbeitsort wechseln möchte, will

wissen, mit welcher Miete und welchen Lebenshaltungskosten zu rechnen

ist. Denn häufig werden die angestrebten Mehreinkünfte eines neuen

Jobs durch höhere Aufwendungen gleich wieder aufgefressen. Welche

Orte Arbeitnehmern tatsächlich die Möglichkeiten bieten, mehr vom

Leben zu haben, beantwortet das Portal www.stelleninfos.de. Es

kennzeichnet Stellenangebote nach der wirtschaftlichen Attraktivität

der Arbeitsorte.

So kann ein Bewerber schon in der Stellenlistung leicht erkennen,

wo das Arbeiten und Leben für ihn attraktiv ist, ein praktisches Plus

für Stellensuchende. Und es bietet noch einen weiteren Vorteil:

Hidden Champions, die sich in unbekannten Orten befinden, können auf

sich besonders aufmerksam machen. Die Stellenangebote sind zusätzlich

nach Berufsfeld, Bundesland, Hierarchie, Qualifikation und Art des

Angebots filterbar.

Mit mobil optimierten Stellenanzeigen erreicht www.stelleninfos.de

auch die stetig wachsende Zahl der Smartphone-Nutzer. Jede

Stellenanzeige bleibt bis zur Besetzung ohne Mehrkosten online.

Textänderungen sind auch im Nachhinein noch möglich. Per

Tandem-Prinzip kombiniert www.stelleninfos.de immer eine

Online-Ausschreibung mit einem Reichweitenmedium. Beispielsweise wird

jedes Stellenangebot zusätzlich über den

stelleninfos.de-Facebook-Account gepostet.

Eine weitere Möglichkeit bietet die Kombination mit

Stellenplakaten, die mit rund 500.000 Kontaktchancen für hohe

Beachtung sorgt. Seit Juli 2017 haben zahlreiche Unternehmen diese

neue Chance aus der Kombination von Plakat und Online für sich

bereits genutzt. Die Verbreitung kann der Arbeitgeber individuell

auswählen. Da die Stellenplakate nach Einzugsgebiet über Stadt- und

Landkreise buchbar sind, werden mit der Botschaft „Hier hast du mehr

vom Leben“ sogar latent Wechselwillige erreicht. Gerade zwischen den

Jahren sind die besonders gut ansprechbar.

