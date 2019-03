Zyklon „Idai“ zerstört Millionen von Existenzen / Plan International warnt: Mädchen und Frauen sind jetzt besonders schutzlos

Der tropische Wirbelsturm „Idai“ hat in Mosambik,

Simbabwe und Malawi verheerende Schäden angerichtet und hat

Auswirkungen auf das Leben von mehr als zwei Millionen Menschen.

Ganze Dörfer wurden von den Wassermassen weggespült, Krankenhäuser

und Schulen mitgerissen. Die hygienische Situation ist katastrophal,

Krankheiten wie Cholera oder Malaria drohen sich auszubreiten. Weil

etliche Straßen und Brücken zerstört wurden, ist der Zugang zu vielen

Gebieten erschwert, in denen dringend Hilfsgüter benötigt werden.

„Wir dürfen die Menschen dort jetzt nicht im Stich lassen und müssen

sie möglichst schnell mit lebensnotwendigen Hilfsgütern versorgen.

Unsere größte Sorge gilt dabei den Mädchen und Frauen. Sie sind in

solchen Situationen besonders gefährdet, Opfer von sexueller Gewalt

oder Zwangsverheiratung zu werden“, sagt Maike Röttger,

Geschäftsführerin von Plan International Deutschland.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mindestens eine halbe

Million Mädchen und Frauen von den Auswirkungen des Zyklons

betroffen. In den völlig überfüllten Notunterkünften sind sie

Belästigungen und sexuellen Übergriffen schutzlos ausgeliefert. Maike

Röttger: „Für viele Familien geht es jetzt um das nackte Überleben.

Sie haben alles verloren und sehen oft keinen anderen Ausweg, als

ihre Töchter möglichst schnell zu verheiraten, damit sie sie nicht

mehr versorgen müssen.“ Das Risiko, sehr früh schwanger zu werden –

auch in Folge sexueller Übergriffe – ist in solchen Notsituationen

extrem hoch. Zudem stellt die Situation Frauen und Mädchen vor

besonders große Probleme: Es gibt kein sauberes Wasser und es fehlen

Hygieneartikel wie Binden und Seife. Zudem gibt es keinen oder nur

sehr eingeschränkten Zugang zu sanitären Einrichtungen und so gut wie

keine Privatsphäre.

Plan International leistet vor Ort Nothilfe und versorgt die

Menschen mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Decken, Matratzen,

Hygieneartikeln oder Moskitonetzen. Darüber hinaus unterstützt Plan

die Koordinierung der nationalen Hilfsmaßnahmen und hilft den

Menschen dabei, in Notunterkünften Schutz zu finden. Weil viele

Kinder ihre Familien verloren haben, sorgt Plan International dafür,

dass sie sicher untergebracht werden. Dies gilt vor allem für

unbegleitete Mädchen, weil sie besonders schutzbedürftig sind.

Um die dringend benötigten Hilfsmaßnahmen in den betroffenen

Gebieten in Mosambik, Simbabwe und Malawi umzusetzen, hat Plan ein

Spendenkonto eingerichtet:

