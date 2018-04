1,1 Millionen pendeln in Rheinland-Pfalz Themenschwerpunkt in den Programmen des SWR am 24. April 2018

Die Zahl der Pendler in Rheinland-Pfalz ist in den

vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Das ist das

Ergebnis einer Datenauswertung des SWR. 1,1 Millionen Pendler gab es

im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz. In fünf Jahren ist die Zahl

damit um 8,2 Prozent gestiegen. Jahr für Jahr kamen im Schnitt gut

20.000 Pendler (20.818) dazu. Aus diesem Anlass setzt der SWR in

Rheinland-Pfalz das Thema Pendeln am morgigen Dienstag, 24. April

2018, als Schwerpunkt in seinen journalistischen Angeboten für das

Land.

Pendeln gehört für den Großteil der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer im Land zum Alltag: Fast drei Viertel (72,5 Prozent)

aller Beschäftigten in Rheinland-Pfalz fahren zum Arbeiten in einen

anderen Ort. Im Schnitt ist der einfache Weg zur Arbeit knapp 24

Kilometer (23,6 km) lang. Beschäftigte nehmen aber auch deutlich

längere Wege in Kauf: Den längsten durchschnittlichen Arbeitsweg

haben Arbeitnehmer aus Lautzenhausen im Hunsrück, Rosenkopf in der

Südwestpfalz und Grenderich im Kreis Cochem-Zell. Sie fahren im

Schnitt etwa 90 Kilometer zur Arbeit. Als Pendler gilt, wer auf dem

Weg zur Arbeit seine Stadt oder Gemeinde verlässt – egal ob mit dem

Auto, mit Bus, Bahn oder Fahrrad. Für die Analyse hat der SWR Daten

der Bundesagentur für Arbeit und luxemburgischer Behörden

ausgewertet. Nach Luxemburg pendeln 32.550 aus Rheinland-Pfalz.

Pendleraufkommen online abrufbar

Die Radioprogramme SWR1 und SWR4 zeigen die Bedeutung des Themas

für den Alltag von mehr als 1 Million Rheinland-Pfälzerinnen und

Rheinland-Pfälzern. Die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ greift das

Thema „Pendeln“ in der Servicerubrik „Gut zu Wissen“ auf und „SWR

aktuell Rheinland-Pfalz“ um 19:30 Uhr geht auf den öffentlichen

Nahverkehr ein. Die Online-Angebote von „SWR aktuell“ bieten auf

www.SWR.de unter anderem jedem Nutzer die Möglichkeit, das

Pendleraufkommen in seiner Heimatgemeinde oder in jedem anderen Ort

in Rheinland-Pfalz abzurufen.

