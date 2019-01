10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – NRW bleibt in der Pflicht

Nordrhein-Westfalen hat in der ersten

Umsetzungsdekade (2009-2019) zwar wichtige Impulse der

UN-Behindertenrechtskonvention gut aufgegriffen, aber noch eine

beträchtliche Strecke auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft vor

sich. Zu diesem Schluss kommt die heute veröffentlichte Studie

„Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen“ des Deutschen

Instituts für Menschenrechte. Die Studie untersucht den Stand der

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Bereichen Wohnen,

Mobilität, schulische Bildung und Arbeit bis Ende 2018.

„Das Land hat seit Inkrafttreten der

UN-Behindertenrechtskonvention 2009 umfangreiche Initiativen

ergriffen, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am

gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Insbesondere bei der Stärkung

des ambulanten Wohnens und beim Abbau von Plätzen in stationären

Einrichtungen sind Fortschritte zu verzeichnen“, sagte Susann

Kroworsch, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle

UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für

Menschenrechte. „Dennoch können Menschen mit Behinderungen nur selten

entscheiden, wie und wo sie wohnen wollen, da es kaum bezahlbare

barrierefreie Wohnungen gibt.“

Handlungsbedarf sieht Kroworsch auch im Bereich der Mobilität.

Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention gebe es kein

akteursübergreifendes Gesamtkonzept zur Mobilitätssicherung von

Menschen mit Behinderungen. Ziel müsse es sein, barrierefreie

Reiseketten von der Wohnungstür bis zum Zielort und zurück zu

ermöglichen. Positiv zu bewerten sei, dass Haltestellen und Bahnhöfe

sukzessive barrierefrei ausgebaut würden.

Zwar leisten die aktuellen Maßnahmen der Landesregierung nach

Ansicht des Instituts im Bereich Bildung, insbesondere die „Eckpunkte

zur Neuausrichtung der Inklusion“, einen Beitrag zur

Qualitätssicherung von inklusiver Bildung. Allerdings böten sie

bisher nur eine unzureichende Antwort auf die menschenrechtlichen

Anforderungen an schulische Inklusion. Ziel müsse es sein, ein

inklusives System ohne Sonderstrukturen wie Sonder- und Förderschulen

mit entsprechenden Maßnahmen zu etablieren, so Kroworsch.

Auch wenn Nordrhein-Westfalen mit 47,4 Prozent (2017) eine

überdurchschnittlich hohe Erwerbsquote (bundesweiter Durchschnitt:

41,8) sowie mit 5,19 Prozent (2017) eine hohe Beschäftigungsquote für

Menschen mit Behinderungen (bundesweiter Durchschnitt: 4,69) aufweise

und hier eine Vorreiterrolle einnehme, fehlt laut Studie nach wie vor

ein umfassendes Konzept für einen inklusiven Arbeitsmarkt. „Aus

menschenrechtlicher Perspektive sollte ein solches Konzept Maßnahmen

wie die Schaffung passgenauer, individueller Unterstützungsangebote

ausbauen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, aus der

–Behindertenwerkstatt– in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln“,

betonte Susann Kroworsch.

Die Publikation ist die erste tiefergreifende Untersuchung des

Umsetzungsstands der UN-Behindertenrechtskonvention in

Nordrhein-Westfalen (NRW), seitdem das Land zum 1. März 2017 einen

Vertrag – auf Grundlage des Inklusionsgrundsätzegesetzes – mit dem

Deutschen Institut für Menschenrechte geschlossen hat. Ziel der

Beauftragung ist es, den Umsetzungsprozess der Rechte von Menschen

mit Behinderungen in NRW dauerhaft von unabhängiger Monitoring-Stelle

begleiten zu lassen.

