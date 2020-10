10 Millionen Euro! United Charity knackt Rekordspendensumme

Endlich ist es soweit! United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, hat heute die Rekordsumme von 10 Millionen Euro im Spendenzähler überschritten und freut sich sehr über diesen großartigen Erfolg. Die außergewöhnlichen Umstände im Corona-Jahr lockten sogar mehr Bieterinnen und Bieter vor die Bildschirme als je zuvor und so konnte nun kurz vor Weihnachten die runde Spendensumme vollgemacht werden. Seit 2009 auktioniert das United Charity-Team rund um Dagmar und Karlheinz Kögel auf http://www.unitedcharity.de einzigartige Dinge und Erlebnisse für den guten Zweck.

10 Millionen Euro ersteigert – 10 Millionen Euro gespendet! United Charity leitet die gesamten Auktionserlöse an verschiedene Hilfsorganisationen weiter. Jeder einzelne Euro geht an eine gemeinnützige Organisation, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte. Möglich machen das neben dem Gründer-Ehepaar Kögel, das die gesamten Kosten für die Stiftung selbst trägt, auch die zahlreichen Partner und Prominenten, die Außergewöhnliches zur Auktion anbieten. “Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Jahr für Jahr noch mehr Erlöse mit unseren Auktionen erzielen und damit so vielen Kindern und Jugendlichen helfen können. Dies ist aber nur dank unserer mittlerweile über 31.000 Bieter möglich, bei denen ich mich von ganzem Herzen bedanke”, so Schirmherrin Dagmar Kögel.

Aber auch die Vorweihnachtszeit versetzt hoffentlich wieder in Spendenfreude: Aktuell liegt zum Beispiel ein exklusives Umstyling mit Heidi Klums Hollywood-Stylistin unter dem Hammer. Aber auch nicht käufliche Raritäten aus der Sportwelt, wie das Champions-Trikot von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp oder die signierten Jerseys der FC Barcelona-Stars eignen sich wunderbar als einzigartige Weihnachtsgeschenke.

