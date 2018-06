100-Tage-Bilanz der Bundesregierung: Norddeutsche Energieunternehmer kritisieren Energiepolitik (FOTO)

– Mitglieder des Erneuerbare Energien Cluster in derMetropolregion Hamburg fordern laut einer Meinungsumfrage vonder Bundesregierung mehr Entschlossenheit bei der Umsetzung derEnergiewende

– Bepreisung von Kohlenstoffdioxid-Emissionen, Netzausbau sowie

die Frage, ob Sonderausschreibungen der Windenergie-Branche

helfen, stehen im Zentrum der Diskussion

100 Tage nach Antritt der neuen Bundesregierung in Berlin stellen

Energieunternehmen aus der Metropolregion Hamburg der Großen

Koalition in Bezug auf ihre Energie- und Klimapolitik schlechte Noten

aus. Einem aktuellen Stimmungsbild unter den rund 200

Mitgliedsunternehmen des Erneuerbare Energien Clusters Hamburg (EEHH)

zufolge haben die Unternehmer starke Zweifel, dass die im

Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ziele für das Gelingen der

Energiewende erreicht werden. Sie fordern eine Vielzahl von

Maßnahmen, die ihrer Meinung nach von der Bundesregierung nicht

ausreichend in Betracht gezogen werden. Besonders der Ausbau der

Sektorenkopplung sollte nach Meinung der Experten deutlich stärker in

den Fokus rücken.

Besonders stark zeigen sich die Zweifel der Energieunternehmen in

Hinblick auf das von der Bundesregierung geplante Ausbauziel von 65

Prozent erneuerbarer Energie im Stromsektor bis 2030. Mehr als zwei

Drittel der Unternehmen (69 Prozent) sehen das Erreichen dieses Ziels

kritisch und halten es für unwahrscheinlich oder gar sehr

unwahrscheinlich, dass die Umsetzung gelingt. Nur knapp jeder Zehnte

(9 Prozent) glaubt, dass das Erreichen dieses Ziels wahrscheinlich

oder sehr wahrscheinlich ist.

Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen darf nicht fehlen

Auf die Frage, was zu tun ist, um den Ausbau der erneuerbaren

Energien im vorgegebenen Rahmen umzusetzen, äußern die Mitglieder des

EEHH-Clusters klare Forderungen an die Bundesregierung: 84 Prozent

der Befragten halten eine Bepreisung des Klimagases Kohlendioxid

(CO2) für das richtige Mittel. Sie fordern, einen Mindestpreis für

CO2 im europäischen Emissionshandel festzulegen oder eine CO2-Steuer

einzuführen. Zwei Drittel (67 Prozent) halten einen beschleunigten

Ausbau des Übertragungsnetzes von Nord nach Süd für essenziell, um

grünen Strom in vollem Umfang einspeisen zu können.

Darüber hinaus sind sechs von zehn Befragten davon überzeugt, dass

auch die angekündigten Sonderausschreibungen für Windenergie die

Branche nicht stabilisieren werden. Etwas mehr als die Hälfte der

Teilnehmer schlägt Markterschließungsprogramme vor, um die

Sektorenkopplung voranzubringen. Weitere Nennungen waren der Ausbau

der Photovoltaik und eine Reform der bestehenden Abgaberegularien für

Strom. Viele Teilnehmer vermissten generell einen klaren politischen

Willen zur Umsetzung der Energiewende.

Energieunternehmer erkennen kein Konzept

Auch die Unklarheit im Hinblick auf die Frage, wie die

Bundesregierung in Zukunft mit den konventionellen, fossilen

Energiequellen verfahren will, die für die Versorgungsicherheit

weiterhin eine Rolle spielen, sorgt für Kritik. Einige Unternehmen

glauben nach diesem Stimmungsbild sogar, die Bundesregierung habe zu

diesem Thema kein klares Konzept.

Negativ bewerten die Befragten die Maßnahmen der Regierungspartner

im Koalitionsvertrag, um Kapazitätsengpässe im Übertragungsnetz in

den Jahren 2020 bis 2030 zu vermeiden: 42 Prozent der

Umfrageteilnehmer sagen, die Maßnahmen reichen nicht aus; 20 Prozent

vergeben sogar die schlechteste Note. Nur jeder Sechste (14 Prozent)

vergibt die Note „gut“ beziehungsweise „sehr gut“.

Eigenverbrauchslösungen gefordert

72 Prozent der EEHH-Umfrageteilnehmer fordern in dieser

Meinungsabfrage von der Bundesregierung die Einführung von

Eigenverbrauchslösungen in Quartieren und in zusammenhängenden

Industrieflächen, um den Vor-Ort-Verbrauch von dezentral erzeugter

Energie zu fördern. Auch die Sektorenkopplung, also die Nutzung von

Strom für Mobilität und Wärmeversorgung, bietet das Potenzial, grünen

Strom zu speichern und zu verbrauchen, ohne ihn dafür über weite

Strecken transportieren zu müssen.

Die Mitgliedsunternehmen des Energie-Clusters der Metropolregion

Hamburg, das bereits Vorreiter im Bereich Sektorkopplung ist, halten

darüber hinaus eine Neu- und Umformulierung von Gesetzen, die den

Ausbau der Sektorenkopplung bis dato behindern, für notwendig. Die

Hälfte der Experten schlägt beispielsweise vor, die EEG-Umlage im

Strombereich bei Netzengpasssituationen zu streichen, um so die

(regionale) Stromnutzung attraktiver zu machen. 21 Prozent sehen aber

auch in einer Reduzierung der EEG-Vergütung, wenn Wind- oder

Solarparks nicht einspeisen können, einen Anreiz für die

Energiewende.

Akzeptanz für den Netzausbau muss gestärkt werden

„Die Mitgliedsunternehmen des Erneuerbare Energien Cluster Hamburg

stellen der Bundesregierung nach den ersten 100 Tagen Amt in puncto

Energiepolitik kein gutes Zeugnis aus. Der Ausbau der

Übertragungsnetze kommt deutlich langsamer voran als geplant. Ein

Grund unter vielen ist die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung.

Die Umfrage zeigt, dass in den Augen der Cluster-Mitglieder deutlich

mehr unternommen werden muss, um die Bevölkerung für dieses

Großprojekt zu gewinnen und den Ausbau mit deutlich mehr Elan

anzugehen“, sagt EEHH-Geschäftsführer Jan Rispens.

„Öffentlichkeitsarbeit ist daher eine sehr wichtige Aufgabe unserer

Arbeit im Cluster.“

Etliche Mitglieder empfehlen folgerichtig eine

Informationskampagne, die den Fokus auf den Bedarf einer gesteigerten

Flexibilität im System sowie der Netzoptimierung und des Netzausbaus

legt. Die Unternehmen schlagen auch vor, der Bevölkerung

Möglichkeiten einer (indirekten) wirtschaftlichen Beteiligung beim

Ausbau der Netze zu geben: Entschädigungen, beispielsweise in Form

einer Teilrückerstattung der Netzentgelte für Gemeinden, die durch

den Netzausbau vor Ort betroffen sind, können die Akzeptanz für den

Ausbau erhöhen. Eine verstärkte Nutzung von Erdkabeln und eine

Reduktion der Stromsteuer werden ebenfalls als sinnvoll erachtet.

Über das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (www.eehh.de) Rund

190 Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche arbeiten im

Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg am Erfolg der

Energiewende. Dazu gehören beispielsweise Hersteller,

Projektentwickler, Finanzierer und Forschungseinrichtungen aus der

Metropolregion Hamburg. Zu den Großprojekten, an denen des

EEHH-Cluster beteiligt ist, gehören: „Norddeutsche EnergieWende 4.0

(NEW 4.0)“, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie, sowie die EU-Projekte Green Power Electronics und Northern

Connections.

Pressekontakt:

Erneuerbare Energien Hamurg Clusteragentur GmbH

Astrid Dose | Projektleitung Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Tel. 040/69 45 73 12 | E-Mail: Astrid.Dose@eehh.de

Original-Content von: Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, übermittelt durch news aktuell