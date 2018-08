11. August 20:30h: Jule Malischke

Mit ihrer wundervollen Stimme, perfekter Gitarrenbegleitung und charmanten Ansagen sorgt Jule für einen kurzweiligen Abend. Ihre zumeist eigenen Songs präsentiert sie mit großer Leidenschaft. Die Texte handeln von persönlichen Begegnungen. Nach klassischer Ausbildung bei verschiedenen Professoren in Augsburg und Dresden präsentiert sich hier eine voll gereifte Musikerin. In Dresden hat sie jetzt auch die Meisterklasse an der Carl Maria von Weber Musikhochschule absolviert.

Jule ist aber auch ein Mensch, der versucht, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Einerseits gelang ihr die Aufnahme in das von Yehudi Menhuin gegründete Förderprogramm ?Live music now? aufgenommen zu werden, andererseits spielt sie solo und in Kammermusikbesetzungen in Einrichtungen wie Hospizen, Altenheimen, Krankenhäusern, Gefängnissen etc. in denen Menschen leben, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht mehr auf öffentliche Konzerte gehen können. Sie bringt Musik dorthin wo sie nötig ist und vertritt den Gedanken ?Yehudi Menhuins? ? Musik heilt und lindert Leid. Dabei erfährt Jule Malischke sehr viel Dankbarkeit und sammelt viel Erfahrung wie tief Musik greifen kann.

Jule Malischke gehört zu den wenigen großartigen Gitarristinnen in diesem Land. Nach ihrem mit der Bestnote abgeschlossenen Studium der klassischen Gitarre studierte sie außerdem (Akustische Gitarre Jazz/ Pop) in der Meisterklasse in Dresden bei den beiden außergewöhnlichen Gitarristen Thomas Fellow und Stephan Bormann.

Das Kulturgewächshaus hat diese hervorragende Künstlerin seit Anfang des Jahrtausends begleitet und ihr in der Region um Birkenried ein Forum bereitet. Wir freuen uns auf einen besonderen Abend

Eintritt: 14,-/16,-/18,-?

www.julemalischke.de www.myspace.com/juliamalischke

http://www.julemalischke.de/termine/

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.

Kontakt und Info: www.birkenried.de info@bikenried.de Tel. 08221-24208 (AB)