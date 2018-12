12. Dezember 2018 in den Münchner Bavaria-Studios: LEA und viele weitere Prominente kommen zur 24. José Carreras Gala

Weitere prominente Zusagen für die 24. José

Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de), die am 12. Dezember 2018 ab

20.15 Uhr bei SAT.1 Gold (www.sat1gold.de) aus den Münchner

Bavaria-Studios live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird.

Neben Jonas Kaufmann, David Garrett, Nico Santos, Santiano, Christina

Stürmer, Heinz Rudolf Kunze, Michael Schulte, den Regensburger

Domspatzen und einem Ensemble des Musicals MEDICUS wird auch der

deutsche Shooting-Star LEA mit einem Benefiz-Auftritt Stifter und

Weltstar José Carreras im Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und

Knochenmarkserkrankungen unterstützen.

An der Seite des Gastgebers und Moderators José Carreras werden

erneut Nina Eichinger und SAT.1-Frühstücksmoderator Matthias Killing

durch Deutschlands emotionalste Gala führen. Bei den News ist Marlene

Lufen aktiv und als Außenreporter Peter Hardenacke. An den

Spenden-Telefonen sitzen unter anderem Dieter Bach, Kristina Bach,

Armin Bittner, Veronica Ferres, Ronja Forcher, Martin Gruber, Dieter

Hallervorden, Marianne und Michael Hartl, Mareile Höppner, Alexander

Hold, Ferdinand Hofer, Patrick Lindner, Tim Lobinger, Alexander

Mazza, Christina Obergföll, Bernhard Paul, Lukas Rieger, Miss Germany

Anahita Rehbein, Nina Ruge, Inge und Matthias Steiner, Elmar Wepper

und Barbara Wussow.

LEA wurde bereits mit 15 Jahren über YouTube bekannt und konnte

ihre Karriere weiter fortschreiben. Ihr Song „Leiser“ hat sich zur

deutschen Radio-Hymne entwickelt und wurde knapp 33 Millionen Mal auf

Spotify gestreamt, ihre im Juni veröffentlichte Ode an die

Freundschaft „Zu Dir“ wurde mehr als 10,2 Millionen Mal auf YouTube

geklickt und erst kürzlich hat sie mit „Immer wenn wir uns sehn“

ihren ersten Titeltrack zum Kinofilm „Das schönste Mädchen der Welt“

beigesteuert. Auch ihr kürzlich erschienenes zweites Album „Zwischen

meinen Zeilen“ ist mit Platz 6 in den Charts ein Mega-Erfolg.

LEA: „In ,Zu Dir– erzähle ich, wie wichtig es ist, jemanden zu

haben, der einem auch in schlechten Zeiten beisteht. Vor Leukämie

oder einer anderen lebensbedrohlichen Krankheit ist niemand gefeit.

Wir müssen deshalb alle zusammenstehen, um gemeinsam für die

Betroffenen und deren Familien zu kämpfen. Ich freue mich sehr, Teil

aller zu sein, die das von José Carreras ausgegebene Ziel mit der

Stiftung eint: „Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.“

Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras

Leukämie-Stiftung: „Mit der José Carreras Gala und vielen weiteren

Benefiz-Aktionen hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in über zwei

Jahrzehnten bislang mehr als 220 Millionen Euro an Spenden generiert.

Wir konnten damit bereits über 1.200 Forschungs-, Struktur- und

Sozialprojekte unterstützen. Ein derzeitiger Forschungsschwerpunkt

ist eine Multi- Center-Studie zum Thema Graft-versus-Host-Erkrankung,

an der sich zahlreiche renommierte deutsche Transplantationszentren

in internationalem Verbund beteiligen. Ziel ist es, nach einer

Stammzelltransplantation das Risiko von schweren bis tödlichen

Nebenwirkungen zu minimieren.“

Karten für die 24. José Carreras Gala sind bei München Ticket

(www.muenchenticket.de) und bei der José Carreras Leukämie-Stiftung

(www.carreras-stiftung.de) erhältlich.

Ticketkategorien:

Kat. I 99,00 Euro

Kat. II 59,00 Euro

Kat. III 39,00 Euro

Premium Kat. I (inklusive After-Show) 149,00 Euro

(nur erhältlich über die José Carreras Leukämie-Stiftung Tel. 089 272

904-0 oder Email jcg@carreras-stiftung.de).

José Carreras Leukämie-Stiftung

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt

und mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-

und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer

Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen

zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist

Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen

Spendenwesen. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de.

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen

Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42

EUR, Aus dem Ausland können die Kosten abweichen)

Spendenkonto:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700

Pressekontakt:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Dr. Gabriele Kröner

Geschäftsführender Vorstand

Elisabethstraße 23 | 80796 München

Tel: 089 / 27 29 04 -0

E-Mail: presse@carreras-stiftung.de

Original-Content von: José Carreras Gala, übermittelt durch news aktuell