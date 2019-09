215Ärzte fordern im neuen stern: Mensch vor Profit! (FOTO)

Ärzte und Kliniken sind da, um kranken Patienten zu helfen. UmLeiden zu lindern und Krankheiten zu heilen. Dochmarktwirtschaftliche Interessen können das Wohl von Patientengefährden. In der neuen stern-Ausgabe erzählt Autor Bernhard Albrechtan sieben erschreckenden Beispielen, welche fatalen Fehlanreize fürdie Über- beziehungsweise Unterversorgung von Patienten das„Fallpauschalen-System“ in Kliniken setzt. 215 Ärzte fordern in einemÄrzte-Appell im neuen stern eine radikale Reform desKrankenhauswesens: „Rettet die Medizin!“

Was ist das Problem mit dem „Fallpauschalen“-System? Es fasst

Patienten in „Fallgruppen“ zusammen, die pauschal vergütet werden. Je

mehr Aufwand, desto mehr Geld. Eigentlich vernünftig, glaubten viele

Ärzte bei der Einführung vor 16 Jahren. Doch unter dem hohen

ökonomischen Druck, der heute an Kliniken herrscht, entfaltet es

toxische Wirkungen. „Patienten rechnen sich – egal, wie krank sie

sind – in diesem System vor allem, wenn an ihnen viele „Prozeduren“,

also medizinische Eingriffe jeglicher Art, durchgeführt werden“, sagt

Bernhard Albrecht. Der Journalist hat mit über 100 Medizinern aus

ganz Deutschland gesprochen – mit Assistenzärztinnen,

Klinikdirektoren, Präsidentinnen von Fachgesellschaften und

Medizinethikern. Er zieht ein kritisches Fazit. „Belohnt wird

Aktionismus. vor dem so wichtigen Beobachten und Nachdenken über die

beste Therapie.“

Medizinethiker Giovanni Maio sagt gar: „Der Arzt lernt, Patienten

schon bei der Notaufnahme nicht nur nach dem medizinischen Bedarf zu

klassifizieren, sondern ob sie Gewinn versprechen.“

Was muss sich ändern? Der Ärzte-Appell im stern formuliert drei

konkrete Forderungen:

1. Das Fallpauschalensystem muss ersetzt oder zumindest

grundlegend reformiert werden.

2. Die ökonomisch gesteuerte gefährliche Übertherapie sowie

Unterversorgung von Patienten müssen gestoppt werden. Dabei bekennen

wir uns zur Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

3. Der Staat muss Krankenhäuser dort planen und gut ausstatten, wo

sie wirklich nötig sind. Das erfordert einen Masterplan und den Mut

mancherorts zwei oder drei Kliniken zu größeren, leistungsfähigeren

und personell besser ausgestatteten Zentren zusammenzuführen.

Zusätzlich zu den 215 Ärzten wird der Appell von einem breiten

Spektrum von Organisationen mitgetragen, 19 insgesamt, die nie zuvor

unter gemeinsamen Forderungen standen. Dazu zählen die

„Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen

Fachgesellschaften AWMF“, das „Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte

Medizin e.V.“ (DNEbM), die linke „Attac – AG Soziale

Sicherungssysteme“ und die „Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin

e.V.“ (DGIM).

Alle eint der Gedanke: So darf es nicht weitergehen. Ärztinnen

oder Ärzte, die den Appell namentlich unterstützen wollen, können an

aerzteappell@stern.de schreiben. Die Liste der Unterzeichner wird auf

stern.de veröffentlicht.

