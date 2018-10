4,5 Millionen Kinder in Kriegsgebieten lebensbedrohlich unterernährt

Kriege und Konflikte sind der weitaus größte

Verursacher des weltweiten Hungers. Darauf weisen die

SOS-Kinderdörfer anlässlich des Welternährungstages am 16.Oktober

hin. Allein in den zehn schlimmsten Kriegsregionen seien aktuell 4,5

Millionen Kinder unter fünf Jahren lebensbedrohlich unterernährt und

dringend auf Hilfe angewiesen.

„Das Leid dieser Kinder ist hausgemacht! Die Kriege zerstören

Felder, Straßen und Märkte. Menschen fliehen und lassen ihre Äcker

brach liegen, Kindern und Familien in Not wird der Zugang zu Nahrung

verwehrt. Immer häufiger wird Hunger gezielt als Waffe eingesetzt!“,

sagt Louay Yassin, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Insgesamt seien 60 Prozent des akuten Hungers im letzten Jahr auf

Kriege und Konflikte zurückzuführen. In 18 Ländern seien 78 Millionen

Menschen betroffen, die Hälfte davon Kinder. Besonders schlimm sei

die Situation im Yemen, wo 2017 17 Millionen Menschen unter Hunger

litten, gefolgt von Nigeria (8,9 Millionen), der Demokratischen

Republik Kongo (7,7 Millionen), Afghanistan (7,6 Millionen), Syrien

(6,5 Millionen) und Südsudan (6,1 Millionen). „Die Zahlen werden

weiter nach oben gehen! Dem weltweiten Ziel, den Hunger bis 2030 zu

besiegen, entfernen wir uns damit immer mehr“, so Yassin weiter.

Die Welt werde den Hunger nur besiegen können, wenn es gelänge,

die Konflikte dauerhaft zu beenden. „Ernährung, Sicherheit und

Frieden gehören untrennbar zusammen!“,sagt Yassin.

Die SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützen Kinder in Not in 135

Ländern. Sie tragen zur Entwicklung ihrer Gemeinden bei, sorgen für

langfristige Stabilität und führen ihre Arbeit auch in Kriegs- und

Krisensituationen fort.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Boris Breyer

Medienkommunikation

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 089/179 14-287

E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell