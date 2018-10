Nach der Landtagswahl in Bayern: „Was nun, Herr Seehofer?“ im ZDF / „ZDF spezial“ zu „Wahl in Bayern: Beben im Bund?“ heute ab 19.25 Uhr (FOTO)

Bei der Landtagswahl in Bayern stürzte die CSU historisch ab undverlor deutlich ihre absolute Mehrheit. Am Tag eins nach ihremDesaster beginnen die Christsozialen mit dem Scherbenkehren.Inwieweit übernimmt Parteichef Horst Seehofer Verantwortung für dasschlechteste Ergebnis seiner Partei seit 1950? Mit wem soll die CSUjetzt zusammen regieren, und will Seehofer die nötige Koalition inMünchen mitverhandeln? Was bedeutet die stark geschwächte CSU für dieGroße Koalition in Berlin und schließlich für Horst Seehofers Zukunftals Bundesinnenminister?

„Was nun, Herr Seehofer?“ fragen am Montag, 15. Oktober 2018,

ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleitern Bettina

Schausten. Das ZDF zeigt das Gespräch mit dem CSU-Vorsitzenden im

Rahmen eines „ZDF spezial“ ab 19.25 Uhr mit dem Titel „Wahl in

Bayern: Beben im Bund?“ (Moderation: Matthias Fornoff).

