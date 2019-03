4. Jahrestag Jemenkonflikt: verheerende Folgen für Zivilbevölkerung

Anlässlich des 4. Jahrestags des Jemen Konflikts

weist die gemeinnützige Organisation Handicap International (HI) auf

die katastrophale Lage der Zivilbevölkerung hin. HI verurteilt die

weit verbreiteten Bombenangriffe auf bewohnte Gebiete und die

Verwendung von Antipersonenminen in einem Ausmaß, wie es seit

Inkrafttreten des Minenverbotsvertrags von 1999 nicht mehr

vorgekommen ist. Seit 2015 hat Handicap International rund 2.500

Opfer von explosiven Waffen behandelt. 300 dieser Opfer waren

Überlebende von Unfällen mit Landminen. Fast alle von ihnen leben

infolge ihrer Verletzungen nun mit einer Behinderung und werden ihr

Leben lang spezielle Versorgung benötigen.

Die Hilfsorganisation Handicap International unterstreicht, dass

ein inakzeptabel hoher Anteil von Zivilisten durch Bombenangriffe,

explosive Kriegsreste, Landminen, Streumunition etc. getötet oder

verstümmelt wurde. Die Organisation ACLED (The Armed Conflict

Location & Event Data Project) hat seit März 2015 schon 18.000

Luftangriffe verzeichnet. Beobachter berichten über einen

systematischen und weit verbreiteten Gebrauch von Antipersonenminen

in mehreren Regionen des Landes. Jemen zählt heute zu einem der

meistverseuchten Länder der Welt, wenn es um explosive Kriegsreste,

Landminen, improvisierte Sprengkörper und andere Waffen geht. Diese

bedrohen permanent das Leben der eingeschlossenen Zivilbevölkerung.

Trotz internationalen Verbots sind Opfer durch Landminen zu

beklagen

Seit Beginn ihrer Arbeit im Jahr 2015 hat HI über 4.500 Opfer des

Konflikts versorgt. Etwa 2.500 von ihnen waren Überlebende von

Unfällen mit Explosivwaffen: beispielsweise Bomben, explosive

Kriegsreste und improvisierte Sprengkörper. Allein 300 von ihnen sind

Opfer von Landminen. Große Gebiete sind mit einer ganzen Palette an

Waffen verseucht, die durch internationale Verträge verboten sind.

Die Organisation Action on Armed Violence (AOAV) registrierte

zwischen 2015 und 2017 ca. 14.000 Tote und Verletzte infolge

explosiver Gewalt. 76 Prozent der Betroffenen stammten aus der

Zivilbevölkerung, 72 Prozent der Unfälle ereigneten sich mit aus der

Luft abgefeuerten Waffen.

Notfallversorgung mit Reha-Maßnahmen und psychologischer

Unterstützung

Da Landminenunfälle häufig zu Amputationen der unteren Gliedmaßen

führen, hat HI eine Notfallversorgung mit Reha-Maßnahmen aufgebaut,

um die speziellen Bedürfnisse von Kriegsversehrten abzudecken. Durch

Bombenangriffe entstehen komplexe Verletzungen wie offene Wunden,

Brüche, Verbrennungen, zerstörte Muskeln und beschädigte

Nervensysteme. Wenn nicht ab dem Folgetag einer Operation mit

Reha-Maßnahmen begonnen wird, kann es zu Mobilitätsverlust und

Behinderungen kommen, die oft zu sozialer und beruflicher Ausgrenzung

sowie geringerem Einkommen und der Verarmung von Familien führen.

Maud Bellon, Programmdirektorin von HI in Jemen, betont: „Die

Verletzten, um die wir uns kümmern, sind durch die bewaffnete Gewalt

traumatisiert, stehen unter Schock oder leiden an Depressionen. Neben

der körperlichen Rehabilitation – bis hin zu einer Prothese – bieten

wir den Patienten auch psychologische Unterstützung, damit sie ihre

neue Situation besser akzeptieren können.“

Komplexe Krise mit verheerenden Folgen

Der weitverbreitete und wiederholte Einsatz von explosiven Waffen

bewirkt einen Domino-Effekt. Nach vier Jahren Konflikt ist das Land

im Chaos versunken: Jeden Monat werden 600 öffentliche Einrichtungen

zerstört oder beschädigt, insbesondere medizinische Einrichtungen (50

Prozent sind nicht mehr betriebsfähig, obwohl der Bedarf enorm

steigt); die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Dies verursacht

Inflation und Knappheit – vor allem bei Nahrungsmitteln – und führt

zur Vertreibung der Bevölkerung. 80 Prozent der Bevölkerung brauchen

aktuell in irgendeiner Form humanitäre Hilfe.

Hilfe für Zehntausende Patienten

HI arbeitet in den Regionen Sana–a und Amanat al Asima in zwei

Rehabilitationszentren und in sechs der größten Krankenhäuser Jemens,

wo Patienten aus allen Regionen des Landes behandelt werden. Handicap

International hat innerhalb von vier Jahren insgesamt über 20.000

Menschen unterstützt, von denen 20.000 Rehabilitation oder

Konsultationen erhalten haben. Die Organisation hat mehr als 21.000

Krücken, Rollatoren, Rollstühle etc. verteilt. Darüber hinaus haben

über 20.000 Betroffene psychologische Unterstützung erhalten. 200

Patienten wurden in Zusammenarbeit mit dem Reha- und

Orthopädiezentrum in Sana–a mit Prothesen oder Orthesen ausgestattet.

Über 500 lokale Gesundheitsfachkräfte wurden sensibilisiert und für

die Versorgung von Traumatisierten geschult. Die Teams von HI

beginnen derzeit ähnliche Aktivitäten in Aden und werden bald in den

Regionen Taez, Hajjah und in der Stadt Hudeidah tätig werden.

Stop Bombing Civilians

Mit ihrer internationalen Kampagne Stop Bombing Civilians, die im

März 2016 gestartet wurde, ruft HI alle Regierungen dazu auf, eine

politische Erklärung gegen den Gebrauch von explosiven Waffen in

bewohnten Gebieten zu erstellen und so die Zivilbevölkerung in

Kriegsgebieten besser zu schützen. HI ruft die breite Öffentlichkeit

dazu auf, die internationale Petition zu unterzeichnen. Bislang wurde

die Petition bereits von 436.000 Menschen unterzeichnet.

Pressekontakt:

Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie unter:

https://handicap-international.de/de/pressefotos-download

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

Huberta von Roedern, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

089/ 54 76 06 34, presse@deutschland.hi.org

Original-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell